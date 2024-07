Ahogy a medical fitnes mozgásformánál, itt is jó, ha a pound oktató ismeri a vendégeinek az egészségi állapotát, és ennek megfelelően halad a gyakorlatokkal.

– Úgy kell instruálnom az edzéseken résztvevőket óra közben, hogy mind a négy nehézségi fokozatot kombinálom közben, és ki-ki a saját edzettségi állapotának megfelelően végzi. Természetesen előtte megbeszéljük, hogy ki milyen szinten tart, milyen betegségei vannak, amelyekre oda kell figyelni, például magas vérnyomás, derék fájdalom, mozgásszervi problémák, ők nem fogják olyan intenzitással csinálni – mondta Váradi Hajnalka, majd felhívta a figyelmet arra is, hogy 12 éves kortól bárki űzheti ezt a sportot, de szeretne a fiatalabbaknak is gyerek pound órákat tartani.

Stresszoldó technika

Tulajdonképpen a pound úgy robbant be hazánkba is, mint körülbelül 50 évvel ezelőtt az aerobik. Tehát ez egy olyan mozgásos óra, aminek kifejezetten hangos, dübörgő pop-rock zene az alapja.

– A saját magunk zenei ízlésvilágához alakítjuk, hiszen én is csak ekkor fogom tudni átélni igazán, és magammal húzni a résztvevőket, hogy gyere: csináld, verjük szét együtt a házat, engedjük el a stresszt, üvöltsük ki magunkból a feszültséget. Mindeközben mély izmokat használunk, és bővül az ízületi mozgástartomány is. Kifejezetten egy stresszoldó technika, és természetesen ha már nincs meg az a krónikus stressz, akkor csökkenteni fogja a feszültségen keresztül a fájdalomküszöböt, elindul egy gyógyuló folyamat a szervezetben. A zene, a dobolás jótékony hatása évek óta bizonyított, az egyik budapesti zeneiskolában fogyatékkal élő és autista gyerekek is járnak már dob órákra, és óriási eredményeket mutatnak fel. Nem beszélve arról a zenei kultúráról, ami itt van Kodály országában, de itt a városunkban is. Miért is ne vehetnénk igénybe ennek a pozitív hatását, hiszen az említetteken túl felszabadultak leszünk, és az a bizonyos boldogsághormon majd hozza magával a többi nélkülözhetetlen hormon termelődését is. Tehát teljes egészében hat a testre és a lélekre is egyaránt.