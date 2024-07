Javában tart a szünidő, és ilyenkor sokkal több gyerek közlekedik az utakon, járdákon és kerékpárutakon, ráadásul az elmúlt hetekben egy óriási hőhullám is végigsöpört hazánkon. Mindezek sajnos a balesetek számát is felfelé hajtják, ám ami ezen a héten történt a vármegye útjain, az magasan felülmúlta a várakozásokat. Egymást érték ugyanis a különféle balesetek a vármegye útjain, Nyíregyházán pedig a gépkocsik emellett nagy számban ütköztek, illetve borultak a kerékpárosok és a rolleresek is. A baleseti hullámról, annak lehetséges okairól, és persze a megelőzés lehetőségeiről is beszélgettünk Hagymási Sándor gépjármű-szakoktatóval, aki szerint ebben az időszakban azért emelkedik a balesetek száma, mert vége az iskolának, jönnek a nyári szabadságolások, és ilyenkor a közlekedők is figyelmetlenebbek.

Pontok, amiket nem jó gyűjteni

– A nagy meleg is fokozza a feszültséget, sokan nem abban a mentalitásban közlekednek, amilyenben kellene. Nap mint nap elképesztő jelenségekkel találkozunk az utakon, és sajnos azt látjuk, a többség csak a büntetésből és a saját kárából tanul. Hiába harangozza be előre a rendőrség a nagy ellenőrző akciókat, mondják el, mit fognak nézni, és mikor, sorra buknak meg a járművezetők. Márpedig a büntetésekkel nem árt vigyázni, mert a bírság mellett a büntetőpontokat is osztogatják, amik három évig nem évülnek el. Csak a példa kedvéért: egy záróvonal-átlépés négy, az autóban kézből telefonálás szintén négy büntetőpontot ér. Ezek nagyon gyakori szabályszegések, amikkel nagyon gyorsan össze lehet gyűjteni a 18 pontot, és már ugrott is a jogosítvány – hívta fel a figyelmet Hagymási Sándor, akitől azt is megtudtuk, egyre több olyan sofőrrel találkoznak az utakon, akik szándékosan követnek el durva szabálysértéseket, mintha rájuk nem vonatkozna a KRESZ.

Legyen rend a fejekben!

– Korábban is voltak balesetek nyáron, de úgy érzem, egyre nő az esetszám. A minap egy tanulómmal közlekedtünk a forgalomban, és a Pazonyi útra kanyarodtunk, majd sávot váltottunk. A tanuló kiválóan hajtotta végre a manővert, de egy mögöttünk haladó autó egyfolytában dudált ránk. Egy hölgy lehúzott ablaknál olyan alpári stílusban szidott minket – teljesen alaptalanul –, hogy a tanulóm teljesen ledöbbent. Nem értette, hogy mi történik, ahogy azt a rengeteg káromkodást sem tudta mire vélni. Mindezt úgy adta elő a „hölgy”, hogy egy kisgyermek utazott a hátsó ülésen – ismertetett egy friss példát a szakoktató, aki szerint a fejekben kellene rendet tenni. – Meleg van, ez sokakat megvisel, ennek ellenére türelmesebben és megfontoltabban kell közlekedni, hogy megelőzzük ezt a rengeteg balesetet. A szülők felelősségéről is sokszor beszéltem már, de nem lehet elégszer elmondani, hogy érdemes a szülőnek és a gyermeknek közösen bejárni azokat az útvonalakat, ahol a gyermek várhatóan közlekedik. Fel kell hívni a figyelmüket az esetleges veszélyekre, megtanítani nekik a helyes közlekedés alapjait. Mindez most is nagyon fontos, és az iskola kezdés előtt is nagy hangsúlyt kell rá fektetni – emelte ki Hagymási Sándor.