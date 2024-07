Jogszabálysértés miatt az országban hat településen ismétlik meg a polgármester-választást vasárnap – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI). Vármegyénkben Penészleken az egész településen ismétlik meg a polgármester-választást, Ópályiban csak a 2. számú szavazókörben kell újra szavazni a polgármesterjelöltekre. Ófehértón és Nagykállóban pedig a roma települési nemzetiségi választás miatt kell újra az urnákhoz járulnia a választóknak. A megismételt szavazáson ugyanazok a jelöltek indulhatnak, akik a négy héttel ezelőtti voksoláson. A megismételt szavazás névjegyzékében is ugyanazok szerepelnek, kiegészülve azokkal, akik július 7-éig válnak nagykorúvá, vagy a névjegyzék pénteki lezárásáig választójogot szereznek. Nincsenek a szavazóköri névjegyzékben azok, akik a június 9-ei szavazás után létesítettek lakcímet a szavazókörben. Akik a június 9-i választásra június 7-én 10 óráig mozgóurnát igényeltek, a megismételt szavazáson is a mozgóurnát kérők jegyzékére kerülnek fel, a megismételt szavazásra azonban új mozgóurna-kérelem is benyújtható.