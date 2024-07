Fontos az eb életkora

A doktornő a betegséggel járó tüneteket is felsorolta: általában légszomjjal, fáradékonysággal, sok esetben pedig köhögéssel jár a fertőződés, tekintve, hogy a tüdőben élnek a férgek. A felnőtt nőstény féreg pedig a tüdőartériából a vérkeringésbe engedi később a lárváit, így a vérben is kimutatható a betegség. Az állatorvos szerint a pozitív teszttel rendelkező kutyák vérében szinte biztosan található lesz ez az ún. mikrofilária.

Az állatorvos a megelőzési lehetőségekről is beszélt. – Vannak már hosszú hatású injekciós készítmények, azonban mielőtt bármivel kezeljük a kutyát, fontos az életkora, ugyanis hat hónapos kor alatt egy szűretlen kutya már kaphat rácseppentős készítményeket, tablettákat, igazából bármivel kezelhető ilyenkor. Ha pedig meghaladta a féléves kort az eb, akkor már szűrni kell – részletezte a nagyhalászi állatorvos, de elmondta: itt nem áll meg a történet. Miután egy gyors­teszttel megnézték, van-e a kutyában féreg, utána egy alaposabb vérvizsgálaton állapítják meg véglegesen, hogy tényleg szívféregről van-e szó.

Különböző mellékhatások

– Amennyiben már pozitív egy kutya, más jellegű kezelésekre van szüksége. Az ilyenkor alkalmazott eljárások azonban már hosszadalmasak, és a gyógyszerek – sajnos – különböző mellékhatásokkal járhatnak. Sok esetben például a májat terhelik, de trombózis veszélye is fennállhat, ebben az esetben fontos a szigorú mozgáskorlátozás – hangsúlyozta a szakember, viszont elárulta: vannak már erre használható injekciók, de ezekhez is legalább egy hónapos előkezelések kellenek. A beadásuk után pedig a legtöbb orvos pár napos kórházi megfigyelést javasol. – Ezek anyagilag nagyon sokat jelentenek, másrészt amennyiben már szövődményei vannak a betegségnek, akkor a kezelés nem biztos, hogy jót fog tenni. Például egy beszűkült veseműködésnél ezek a kezelések akár súlyos szervi elégtelenségeket okozhatnak – emelte ki az állatorvos, aki szerint éppen ezért a megelőzésre kellene koncentrálni, de probléma, hogy nagyon sok gazdi mai napig nem veszi elég komolyan ezt a betegséget.

Dr. Tári Eszter szerint a féreghajtók, kombinált tabletták jók lehetnek a megelőzésre, illetve a cseppek is. Ha kezdetektől elkezdünk ilyen formában védekezni, kisebb lesz a fertőződés valószínűsége. Ma már vannak olyan féreghajtó készítmények, amelyeket a kölyköknek is lehet adni, és hatékonyak a szívféreg ellen a kezdeti stádiumokban. Ha folyamatos a védekezés, akkor is érdemes évente egy szívféreggyorstesztet csináltatni.