Elhivatottság

– A családom nagyon együttműködő, és nagyon hisznek abban, amit csinálok. A kisfiam is ebbe született bele. Szerencsém van, mert olyan hivatásom van, amit én magam be tudok osztani, szülés után akkor mentem vissza dolgozni, amikor már úgy éreztem, hogy ezt megtehetem. Volt amikor csak éjszaka készítettünk lemezt, mert a kisfiammal szerettem volna több időt tölteni. Most már 17 éves lesz, önálló személyiség, de még most is nagyon figyelek arra, hogy legyenek élményeink, most voltunk például a Balatonon nemrég egy pár napot. Nagy öröm számomra, amikor szól, hogy ő is szeretne eljönni egy koncertre, turnéra, vagy hogy figyeli a közösségi oldalamon az aktivitásokat, bandázik a zenekarral, vagy legutóbb is segített pakolni a fiúknak, mindenkivel elcsevegett, aztán megnézte a koncertet, videózott – mesélte boldogan Zséda, és hozzátette: mindezt amellett, hogy a fia versenyszerűen úszik, készül az OB-ra, napi két edzésen vesz részt, keményen megdolgozik a sikereiért.

Volt kitől örökölni az elszántságot, hiszen az énekesnő is rengeteg slágert készített el kitartó munkával az évtizedek alatt. Elmondta, hogy az idő múlásával egyre jobban érzi magát, örül, hogy ennyi mindent megélhetett zeneileg és emberileg is. Az pedig egyáltalán nem probléma számára, ha az idő múlása meglátszik a nők arcán, -bár az övén egyáltalán nem látszik-, szerinte ez a természetes. Egyre tudatosabban éli meg a nőiességét is, amiről Nyíregyházán is meggyőződhetnek az érdeklődők július 18-án csütörtökön.