Együttműködési megállapodást kötött a kormány és Szatmárcseke önkormányzata a Himnusz emlékhelye elnevezésű beruházás előkészítéséről és megvalósításáról csütörtökön Budapesten.

A Magyar Távirati Iroda beszámolója szerint, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter emlékeztetett: a kormány májusban döntött Szatmárcseke és a Himnusz-emlékhely komplex fejlesztéséről. Ezt Kölcsey Ferenc születésnapján, augusztus 8-án az önkormányzattal, a térség országgyűlési képviselőjével dr. Tilki Attilával, valamint a református közösséggel, az Építési és Közlekedési Minisztériummal, a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együtt közösen indítják útjára, hogy a Himnusz emlékhelyét, Szatmárcsekét a teljes magyarság emlékhelyévé tegyék.

Turisztikai lehetőségeket is rejt

Mint ismert, a döntés szerint az egykori Kölcsey-kúria helyén létrejön egy többfunkciós, integrált kulturális intézmény részeként a Himnusz-emlékhely, továbbá az új Kölcsey Ferenc-emlékkiállítás. A fejlesztésnek fontos része a műemléki csónakos fejfás református temető felújítása, s egy turisztikai központ, amely Szatmárcsekét a magyar szív közepévé tudja tenni.

– Nagyon örülünk a fejlesztésnek és köszönjük, hogy a kormány támogatja az elképzeléseinket, ez egy 4-5 éves program sok-sok elemmel, melyek hamarosan el is kezdődhetnek. Úgy gondolom, hogy a fejlesztés nem csak településünknek, hanem az egész magyarságnak szól, a Himnusz összeköt minket, a Himnusz 15 millió magyaré, a Himnuszra minden magyarnak egyformán dobban a szíve – mondta el megkeresésünkre Csoma Zoltán polgármester. Hozzátette, a tervek már másfél éve elkészültek, s most érkeztek el egy olyan folyamat végére, ahol már a szerződések aláírása is megtörténhet. Csoma Zoltán kiemelte, Szatmárcseke a magyar identitás része, a térség természeti szépségével, adottságaival tovább építhető a Felső-Tisza vidékének turisztikai vonzereje is, amihez lehetőséget biztosít ez a 8,5 milliárd forintos támogatás.

Összehangolt tervezés

Dr. Tilki Attila, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője a csütörtöki eseményen emlékeztetett arra, hogy a Himnusz születésének 200. évfordulóján nyújtották át Orbán Viktor miniszterelnöknek az elképzelés alapjait tartalmazó anyagot. – Szatmárcseke tényleg egy szakrális hely, amelyet meg kell nézni mindenkinek- hangoztatta a képviselő és hozzáfűzte: az elmúlt másfél év közös munkájának köszönhetően érkeztek el oda, hogy csütörtökön aláírták az együttműködési megállapodást. Kiemelte, a fejlesztési program lehetőséget ad arra, hogy 21. századi körülmények között fogadjanak majd csoportokat, lehetőség lesz zarándokutak szervezésére, s be tudják mutatni a Himnuszt a világnak.