Egy kerti vécében találta meg a rendőrség azt a kalapácsot, amivel agyonvertek egy idős asszonyt Encsencsen. A gyilkos fegyverre az elkövető szüleinek a házában bukkantak rá, még az áldozat vére is rajta volt. Ő az a támadó, aki egy évvel ezelőtt megkéselte falubelijét, de néhány hónapra rá elengedték. Ezután nem sokkal két idős nőt is megölt, majd elvitte az értékeiket – számolt be a nyomozás részleteiről a Tények kedden.

Az áldozatokra és családjukra gondolva részvétét fejezte ki annak a 25 éves férfinek az anyja, aki a gyanú szerint két idős nőt is meggyilkolt, egy férfit pedig súlyosan megsebesített Encsencsen. Krisztofer 55 késszúrással végezte ki 69 éves szomszédját még tavaly decemberben. Elfogása után derült ki, hogy a férfi 2023 júliusában támadta meg először az egyik falubelijét. Betört a házba és összepakolta az értékeket, ekkor lepte meg a házigazda, akire baltával és késsel támadt. Ennek ellenére a letartóztatott férfi már novemberben szabadult.

Martossy György vármegyei főügyész a Tényeknek elmondta: a gyanúsított korábban büntetlen előéletű volt, és azt feltételezték, hogy szabadlábra helyezése után nem fog újabb bűncselekményeket elkerülni. Néhány héttel később azonban újra lecsapott a férfi, egy idős nőhöz tört be, az áldozat azonban felébredt és tetten érte, ezért őt egy kalapáccsal bántalmazta. A fegyverként használt szerszámot a nyomozók nemrégiben megtalálták a szülők használatban lévő kerti vécéjében. A kalapácson még rajta volt az áldozat vére, ennek ellenére Krisztofer ezt a gyilkosságot is tagadja.

Kábítószerre kellett a pénz

Az eszközről a férfi édesanyja azt mondta, valóban megtalálták, de azt az kisunokája játék közben dobta az árnyékszékbe. A nő szerint fia csak kifosztotta azokat a helyszíneket, ahol az időseket megölték, azt pedig nem érti, hogy került az egyik áldozat vére a kalapácsra, a másiké pedig Krisztofer cipőjére.

– Nem gyilkos, nem gyilkos a gyermekem! – bizonygatta a könnyeivel küszködve. – Bármit ellopott, azt be is vallotta, kellett neki kábítószerre – tette hozzá az asszony, aki szerint a fia gyógyszeres kezelés alatt is drogozott.

A 25 éves férfit különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból, több ember sérelmére és védekezésre idős koránál fogva képtelen személy sérelmére elkövetett emberöléssel, illetve életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítják. Élete végéig börtönben maradhat.