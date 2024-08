Tavaly májusban még csak egy ötlet volt, ám Kállay Kristóf és Kállay Helén szervezőmunkájának köszönhetően augusztus 23. és 25. között Nyíregyházán találkoznak a család leszármazottai. – Nagyon sokan közülük még soha nem jártak Nyíregyházán, nem látták a család emlékét őrző házat sem, ahogy minden bizonnyal a Magyarországot egykor elhagyók gyermekei és unokái nem beszélik a magyar nyelvet, mégis itt lesznek. Erősítik ezzel az identitásukat, összetartozásukat, ami ide kötődik, ehhez a városhoz és vármegyéhez – mondta a család történetét bemutató Kállay Gyűjteményben az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón dr. Ulrich Attila. Nyíregyháza alpolgármestere.

A hétvégi Kállay leszármazottak világtalálkozójáról és a hazatérő szoborról tartottak sajtótájékoztatót

Fotó: Szarka Lajos / Forrás: Kelet-Magyarország

Értékőrzés, -gyarapítás

A gyűjtemény egykori vezetője reméli, lesznek többen, akik majd visszatérnek hozzánk. – S olyanok is, akik úgy ítélik meg, a Kállay Gyűjteményben van a legjobb helye a családhoz kapcsolódó iratoknak, tárgyaknak, amivel mi is gazdagodhatunk, és azok a látogatók is, akik eljönnek hozzánk. Egy múzeumi gyűjtemény akkor tud erős lenni, értékteremtő szerepet betölteni, ha folyamatosan gyarapszik, biztos helye és őrzője az értékeknek. A múzeum és Nyíregyháza vezetése mindent megtesz azért, hogy ez az igen erős, kulturális szerep, ami a Kállay Gyűjteményre hárul, megmaradjon. – Olyan világot reprezentál, ami közel van a mi korunkhoz, mégis más, egy polgári, nemesi világ, melynek megőrzött és továbbadott kultúrája, hagyományai nagyon fontosak a jelenben élőknek is – fogalmazott.

A világ minden tájáról – Olaszországtól, Németországon, Franciaországon át Svájcig és Ausztráliáig – érkező leszármazottak láthatják azt a szobrot is, amelyet az Ausztráliában élő Ilosvay Gusztáv szobrászművész készített és feleségével, Katalinnal a gyűjteménynek adományoztak. – Egy pillanat alatt született meg az ötlet, de egy év kellett, hogy elkészüljön. Mindazt kifejezi, amit 1956 jelentett az országnak – mutatott a vöröscsillag hegyével átszúrt emberi alakra, a talapzaton pedig az olvasható: 1956, Hungary.

Ilosvay Gusztáv szobrászművész és alkotása

Fotó: Szarka Lajos / Forrás: Kelet-Magyarország

Konferencia szombaton

– Óriási dolog, hogy az ember hazajön és a szobor is hazatért – mondta az alkotó, aki hozzátette: műve a szabadságot, a szabadságért küzdést mutatja be és ezt közvetíti mindaddig, amíg látható lesz. A világtalálkozó programjáról Dohanics László, a gyűjtemény vezetője elmondta, pénteken délben Nyíregyházán találkoznak a leszármazottak, szombaton 10 órakor kezdődik a Kállay család történetét bemutató konferencia, melynek egyik előadója dr. Panyi Miklós miniszterhelyettes, a rendezvény fővédnöke. Míg a felnőttek történelmi időutazáson, múltidézésen lesznek, a gyerekek megismerik az állatpark varázslatos világát, követően foglalkozások várnak rájuk a Kállay Házban. A Kállay család tagjai vasárnap Kállósemjénbe látogatnak, ahol szentmise, koszorúzás és kötetlen család beszélgetés szerepel a programban.