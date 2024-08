A nyírbátori születésű, Gyulán gyógyító 49 éves magyar orvosnak nem kevesebbet köszönhetünk, mint hogy ma már sokkal többet tudunk a daganatos megbetegedések kezeléséről.

Dr. Bánhegyi Róbert kutatásai alapján bizonyítást nyert ugyanis, hogy részben ugyanazokkal a készítményekkel lehet kezelni a rákot, mint a cukorbetegséget. Ami pedig ennél is meghökkentőbb, hogy a két kór között sokkal szorosabb az összefüggés, mint azt korábban gondoltuk.

Rendíthetetlen elhivatottsággal

Dr. Bánhegyi Róbert, a Békés Vármegyei Központi Kórház Onkológiai Centrumának vezetőhelyettese az első magyar belgyógyász-onkológus, aki a rák és a cukorbetegség közötti összefüggéseket kezdte kutatni. Munkájának elismeréseként 2023-ben megkapta a Richter Érdemérem különdíjat, idén áprilisban pedig átvehette a Szent-Györgyi Albert orvosi díjat.

A helyi és országos médiában ezt követően vele készült hangos riportokat figyelmesen végighallgatva leszögezhetjük, hogy dr. Bánhegyi Róbert immár többszörös elismerése párját ritkító kutató- és gyógyító orvosi munka eredménye. A gyulai onkológiai központ centrumvezető-helyettese bő másfél évtizede folytat kutatást és publikál tudományos anyagokat az onkodiabetológiai tudományág területén. A legutóbbi két év rangos elismeréseivel is megerősítve rendíthetetlen elhivatottsággal tovább keresi a megoldást a daganatos megbetegedések és a cukorbetegség hatékony kezelésére. Ehhez erőt kölcsönöz számára az eddig is közkinccsé tett kutatási eredményeinek fontos konklúziója: a cukorbetegség kezelésére használt gyógyszerek pozitívan befolyásolhatják a daganatos betegek túlélési esélyeit.

Bánhegyi doktor azon is dolgozik, hogy megjelenjen egy olyan, onkodiabetológiai témájú szakkönyv, mely már rövid távon is segítheti a daganatos betegek ellátását, hosszabb távon pedig szerepet játszhat az egészségügy, ezen belül az onkológiai ellátórendszer terheinek csökkentésében.

A mostanában többször is kifejtett mondanivalójának egyik pozitív üzenete, hogy a rákbetegségek gyógyítása terén egyre több a hatásos, hatékony szer, rohamléptekben fejlődik a diagnosztika is. Az onkológia egyre összetettebbé válik, ennek köszönhetően pedig ma már szinte egyénre szabott gyógymódokat kínálnak.