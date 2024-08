Nyíregyháza. Egész napos, ingyenes programokkal várja a látogatókat a Lego Játékváros szeptember 8-án, vasárnap 9.30-tól a Nyíregyházi Egyetem campusán. Tavaly a város szívében debütált a rendezvény, méghozzá óriási sikerrel: mintegy húszezren vettek részt az egynapos fesztiválon. Az előző évhez hasonlóan az idén is számtalan játékos és kreatív programmal várja a Lego Manufacturing Kft. a családokat, baráti társaságokat, az építőkockák rajongóit – tájékoztatta lapunkat Siket Lóránt, a nyíregyházi gyár kommunikációs vezetője.

Saját holdjárót építhetnek

– A tudományos és technológiai programok most különösen hangsúlyosak lesznek, az egyetem Kodály-termének színpadán lebilincselő természettudományos előadások során a nézők elmerülhetnek a molekulák világában, a fizika rejtelmeiben, vagy akár a csillagászatban is a budapesti Svábhegyi Csillagvizsgáló érdekfeszítő kísérleteinek köszönhetően. Egy külön teremben pedig csak a robotikáé lesz a főszerep. A tudományok mellett a képregények világa is terítékre kerül, egy népszerű alkotó inspiráló beszélgetésen osztja meg a képregénytörténet érdekes mozzanatait.

– Interaktív workshopok során a látogatóknak lehetőségük nyílik saját építésű robotjaik programozására, megismerkedhetnek a minifigura- és dioráma-építés, illetve -fotózás trükkjeivel. Emellett a gyerekek építhetnek saját holdjárót, mozaikot, elkészíthetik stop motion kisfilmjüket, szurkolhatnak a Lego szumóversenyen, híd­építési kihíváson tesztelhetik alkotásaik teherbírását, vagy akár saját Lego portréjukat is elkészíttethetik – sorolta a kommunikációs szakember.

– A gyerekek délelőtt Békefi Lili & YA OU előadásában hallgathatják meg a legismertebb Disney-dalokat, de a Rutkai Bori Banda koncertjét is élvezhetik a nap folyamán. Érdemes lesz meghallgatni Danny Bain történeteit, aki kiváló magyarsággal mesél, zenél és szórakoztat különleges hangszerek kíséretében. Nem maradnak építés nélkül a legkisebbek sem, fejlesztő játékokkal, puha és nagy méretű kockákkal várják őket a baba-mama sarokban.