Amikor e sorokat írom, Wass Albert „együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” gondolatai jutnak az eszembe. Július 18–21. között rendezték meg az „Őrzöm a lángot” tábort Püspökhatvanban, aminek megálmodója, szervezője Fábián Zoltán volt. Fábián Zoltán Marosvásárhelyen született, de a középiskolás éveitől az anyaországban él, tanul és dolgozik. 2019-ben „Őrzöm a lángot” elnevezésű százállomásos koncertsorozatot indított el a Trianon-centenárium alkalmából a nemzeti összetartozás jegyében.

A kultúrát kutatják

Thököly Vajk szilágysági költő barátjával zenés-verses rendhagyó irodalmi és történelmi előadást tartanak iskolákban. A véleményük, hogy van magyar jövő a gyerekek, iskolák bevonásával. Művelődési házakban, templomokban műsoraikkal szolgálnak. Koncerteken Juhász István, a Magyar Kézilabda-szövetség sportszakmai igazgatója dobon kíséri a műsorait. 2022-ben a Magyar Művészetért Díjrendszer Ex Libris díját nyerte el, megkapta a Budapesti Lengyel Intézet Barátja elismerést. Három lemezen énekel lengyel nyelven. Jelenleg a Petőfi Sándor-program ösztöndíjasaként tevékenykedik felvidéken, Gömörpéterfalán, íjászat- és gitároktatásban is részt vesz. A magyar kultúrát kutatják és éltetik Kopecsni Gábor Külhoni Magyarságért-díjas harcművésszel. 14 évesen volt az első koncertje, testvérével gitározott, később megalapította a Székely Vér elnevezésű csapatot, majd a Hungarica együttesben énekelt. Az idén májusban jelent meg önálló szólólemeze, aminek a címe: Őrzöm a lángot. Most egy könyvön dolgozik, őszre várhatjuk a megjelenését.

A cél a közösségépítés

Az „Őrzöm a lángot” tábor a Kárpát-medencei magyarság találkozóhelye. Családi, kulturális rendezvény, aminek célja a fiatalok nemzeti identitásának erősítése, a közösségépítés. De a táborban minden korosztály megtalálja a számára megfelelő programot, van mesedélelőtt, néptánc, kutyás bemutató, íjászat és fafaragás, bőrdíszművesség, gyöngyfűzés, esténként pedig koncerteken lehet kikapcsolódni. Tavaly egy autista fiú részére gyűjtöttek adományokat, ezúttal egy súlyosan sérült gyermeknek és családjának lehetett tartós élelmiszert adományozni, „Tégy valami jót!” elnevezéssel pedig motoros felvonulást is szerveztek a Gázfröccs motorosok jóvoltából.

Bálint Istvánné Cservenák Mária



Fábián Zoltán a színpadon

Fotó: KM-archívum