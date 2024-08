Tanuljuk meg a mozdulatsort!

– A néma segélykiáltás mindenki számára elérhető vészjelzés, s mint a legutóbbi példa is mutatja, akár egy boltban is megérthetik annak jelentését, ezzel pedig ki lehet szabadulni egy bántalmazó élethelyzetből, párkapcsolatból – nyomatékosította dr. Szendrei-Kökényesi Anikó, aki emlékeztetett rá, a segélykérő mozdulatsor Kanadából indult, terjedt el mára világszerte, és a közösségi médián keresztül hazánkba is eljutott, három éve pedig a magyar rendőrség is bevezette.

– Fontos, hogy a mozdulatot minél többen megtanulják, felismerjék, és megértsék a jelentését. Figyeljünk egymásra, legyünk cselekvő emberbarátok – kérte a rend­őr alezredes. A fiatalabb, közösségi médiában jártas korosztály gyakran találkozhat olyan videókkal, melyek a nemzetközi kézjel ismeretére és használatának fontosságára hívják fel a figyelmet.

– A TikTokon és az Instagramon elég gyakran látok olyan videókat, amiket éttermek, üzletek vagy a hatóságok osztanak meg a veszélyt jelző mozdulatot használó nőkről és bántalmazóik elfogásáról. Nagyon sok országban már a 3-4 éves gyerekeknek is megtanítják, hogy ha bajba kerülnek, és nem tudják elmondani senkinek, vagy félnek kiabálni, forgalmas helyeken, szemkontaktust keresve, némán mutassák a kézjelet. Valószínűleg Magyarországon is egyre elterjedtebb, de jó lenne, ha mindenki ismerné a néma segélykiáltást – mondta el lapunknak Szabó Anna Petra.