Különleges folyótisztító futammal készül az idén a PET Kupa Egyesület a Bodrog és a Tisza megtisztítására. Az V. Bodrogi és a XII. Tiszai PET Kupa ugyanis egy összevont futamként startol majd el augusztus 24-én, ám ez korántsem jelenti azt, hogy kevesebb hulladékot gyűjtenek majd a petkalózok. Az összevonásnak több oka is van, melyekről Bitter Zsuzsa projektkoordinátor, a PET Kupa egyik szervezője mesélt lapunknak.

Kisebb táv, sok szemét

– A nagy futam a Bodrogon indul, majd a két folyó találkozásánál, Tokajnál halad tovább a Tiszán. A Bodrogra évek óta visszajárunk, mégis rendre sok hulladékot gyűjtünk, ugyanakkor a Tisza középső szakasza kevésbé szennyezett. Azonban a Tiszának is van rendkívül szennyezett szakasza, méghozzá a Tokaj és Tiszalök közötti terület. Úgy gondoltuk, akkor lehetünk a leghatékonyabbak, ha egy futamot hozunk létre, ami a legszennyezettebb területeket érinti – tudtuk meg a projektkoordinátortól, aki azt is elárulta, az említett szakaszokon rengeteg hulladékra számítanak. – Az idei télen egész sok áradás volt, ami sok szemetet hoz a felvizekről. A Vásárosnaménynál található hulladékzár és a vízügyi igazgatóság szakembereinek munkája rengeteg szeméttől képes megszabadítani a Tiszát és árterét, ám a Bodroghoz közel eső szakaszon ez elveszíti a relevanciáját. A csapatok valamivel több mint 50 folyamkilométert tesznek majd meg, ami bár elmarad a tavalyi tiszai futam távjától, a terep adottságai miatt így is óriási mennyiségű hulladékot gyűjthetünk össze. A Bodrogon mindig rövidebb szakaszokat futunk, de annyi szemetet szedünk össze, hogy nem érdemes „továbbszaladni”, csak azért, hogy hosszabb legyen a táv. Sajnos Tokaj közelében sokszor olyan sok a szemét, hogy fél napig csak szelektálunk, többször érkezik a partra a megrakott anyahajó, mivel annyi teli zsák van, hogy alig bírja el – tette hozzá.

Érkezik az állandó segítség

Bitter Zsuzsa arra is kitért, hogy a petkalózok Sárospatakon építik majd a hajókat, és onnan indulnak majd a folyószakaszok megtisztítására. Az összevont futamon 13 csapat indul, és a jelzések szerint napi 200 fős mezőny várható az eseményen. – Bár a létszám valamivel alatta marad a Tisza-tavi futaménak, a bodrogi infrastruktúra, a kempingek nem is képesek több ember fogadására. Azt viszont nehéz megmondani, hogy összesen hányan fordulnak majd meg az idei utolsó PET Kupán, hiszen vannak, akik csak az építésnél vannak jelen, a csapatok tagjai is válthatják egymást. Úgy vélem, az augusztus 24-e és szeptember 1-je közötti időszakban elérhetjük a 300 résztvevőt is. Több rutinos, akár 12 éve velünk versenyző csapat is lesz, ahogy olyan indulókat is várunk, akik eddig csak a Bodrogon gyűjtötték a szemetet – emelte ki Bitter Zsuzsa. Az érintett terület hamarosan még tisztább lehet, ugyanis a folyómentő akciók mellett a PET Kupa Egyesület több olyan projekten is dolgozik, ami állandó segítséget biztosít majd a folyónak.