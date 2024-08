Krúdy Art Mozi, Nyíregyháza

15.45: Exhibition: Goya – Hús és Vér látomásai (12) – angol dokumentumfilm

A film a londoni Nemzeti Galéria Francisco Goya (1746–1828) A portrék című kiállításán vezet körbe. A képek általában nem hízelgőek, átüt rajtuk a festő érdeklődése a psziché sötét rejtelmei iránt.

17.30: Ki hitte volna? (12) – francia vígjáték

19.10: It Ends With Us – Velünk véget ér (16) – amerikai romantikus dráma