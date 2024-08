Amikor először lépünk be egy olyan impozáns építmény kapuján, mint amilyen napjaink modern stadionja, akkor a monumentalitás tiszteletet parancsol, egyben érzelmi és gondolati inspirációt nyújt. A figyelmes szemlélő ekkor érti meg igazán, hogy amit lát, az nem egyszerű építőipari bravúr, nem pusztán beton, tégla, üveg és kábelek halmaza, hanem a közösségi lét és élmény hosszú évtizedekre szóló lehetősége. Az anyag mögött az eszmeiség ereje rejlik. Több ezer éves tapasztalat, mondhatni történelmi tény, hogy fejlődésének egy adott stádiumában minden erős közösség felépítette a maga stadionját és amfiteátrumát. Ma is csodálattal állnak meg turisták milliói az ókori Róma hatalmas küzdőterei, a palatinusi Stadium, a Colosseum, a színházi terek maradványai előtt. A sport, a szórakozás, a játék minden korban egyszerre volt társadalmi igény és tükörkép.

Nyíregyháza 1958-ban kitörő örömmel, hatalmas ünnepséggel fogadta a város stadionjának megépítését, erről lapunk korabeli számaiból merítve emlékeztünk meg sorozatunkban. Azt is felidéztük, mennyi szép pillanat, esemény, siker fűződik hozzá, s hogy bizony közben az idő elszállt fölötte. Most, közel hetven év után izgatott várakozással telve készülhetünk birtokba venni az újjáépített intézményt, amelyben egybeforr múlt, jelen és jövő. Lesz, aki nosztalgiával, sok-sok személyes élményt felidézve lép majd be, s lesz, akire ezután várnak a nagyszerű, felemelő pillanatok. Ez a stadion nem csak a város szeretve tisztelt labdarúgócsapatát fogadja be, több sportág talál új és szép otthonra itt, de a tömegsport előtt is szélesre tárja kapuit. Ennek jelentőségét napjaink szomorú valósága adja, amikor tíz gyerekből kettő mozog, sportol valamit rendszeresen, és tízből öt túlsúlyos, elhízott, de a felnőttek világában még rosszabb a helyzet. Ez adja a jelentőségét a 2010-es kormányváltással elindított sportinfrastruktúra-fejlesztési programnak, figyelmet szentelve iskolai tornatermekre, uszodákra, szabadtéri pályákra, sportközpontokra, csarnokokra és stadionokra.

A sportba fektetett pénz mindig megtérül, nem üzleti szemlélettel nézve, de azért pénzben is mérhetően. A XXI. századi feltételek megteremtése már megmutatta az eredményeit, a Nobel-díjas kutatónk mellett a sport világában is új példaképek születtek. Minél többen követik őket, az államnak annál kevesebbet kell költenie olyan betegségek kezelésére, kórházi ellátására (ezermilliárdos tételről van szó), amelyek egészségesebb életmóddal megelőzhetőek lennének. A szemléletváltáshoz adottak a sport szentélyei, a többi már rajtunk múlik.

Nyéki Zsolt