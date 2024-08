A magyar csapat összesítésben a harmadik helyen végzett a 25 ország között a 2024-es Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságán, amelyet idén Lisszabonban rendeztek meg. Az 56 magyar sportoló 10 sportágban bizonyította, hogy a szervátültetés nem jelent akadályt a kimagasló sportteljesítmény elérésében. A legfiatalabb magyar versenyző, a 16 éves Varga Dominik két bronzérmet szerzett asztaliteniszben, míg a csapat legidősebb tagja, a 72 éves Pengő László úszásban remekelve 4 arany- és 1 ezüstérmet nyert. A 22 éves Jakucs Edina egyéniben ezüst-, női- és vegyes párosban pedig két aranyérmet szerzett asztaliteniszben. Az Európa-bajnokság legeredményesebb férfi versenyzője a magyar csapatból került ki: a 21 éves Domonkos Ádám úszásban és futásban is kiemelkedően szerepelt.

Balogh Sándor hét éve hódol e szenvedélyének

Fotók: Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Orvosok, gondozók, családtagok

A szövetség lapunkhoz eljuttatott közleménye kiemeli: ezek a sikerek nemcsak a sportolók elszántságát és kitartását tükrözik, hanem azoknak az áldozatos munkáját is, akik a háttérben állnak. Orvosok, akik életeket mentenek, egészségügyi szakdolgozók, akik fáradhatatlanul gondoskodnak, edzők, akik inspirálnak, családtagok, akik feltétel nélkül támogatnak, egyesületek, akik a háttérből segítenek, és támogatók, akik hisznek bennük. És persze ne feledkezzünk meg az ismeretlen és az élődonorokról sem. Nélkülük nem lehetnének itt ezek a sportolók, nem írhatnánk ezt a történetet. Ezek a sikerek mindannyiunkat felemelnek, és erőt adnak, hogy soha ne adjuk fel az álmainkat. A szervátültetés nem egy befejezés, hanem egy új kezdet, egy lehetőség arra, hogy teljes életet éljünk, és akár a sportpályán is kiteljesedjünk.

Társával, Fábián Gáborral

Fotó: Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Édesapja emlékének ajánlotta

A nyíregyházi Balogh Sándor 1999 óta májtranszplantált, de ez nem akadályozta meg abban, hogy sikeres cégvezető legyen, kreatív hobbikkal töltse szabadidejét, és nemzetközi sportsikereket érjen el. Hordókból készít fotelt, biciklifékből akasztót, és számos más egyedi bútort, melyekkel nem csak saját otthonát, de másokét is szebbé teszi. Hét éve hódol a bowling szenvedélyének a szervátültetettek csapatában, és az idei Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságán ismét bizonyította tehetségét. Egyéniben a 6. helyen végzett, majd párosban két érmet is szerzett: bronzérmet májtranszplantált társával, Fábián Gáborral, és ezüstérmet művesekezelt, veseátültetésre váró társával, Kövér Hajnalkával. Sándor büszke a teljesítményére, de nem felejti el, hogy ki volt a legnagyobb segítsége az életben: az édesapja, aki mindig mellette állt és biztatta, még a legnehezebb időszakokban is. Bár több mint másfél éve nem tudja a mindennapokban támogatni, Sándor tudja, hogy most is vele van. Ezt a versenyt és ezeket az érmeket az ő emlékének ajánlotta.