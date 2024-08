A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) napokban közzétett tájékoztatása szerint már 226 szamárköhögés-gyanús megbetegedésről érkezett bejelentés, a laboratóriumi vizsgálatok 90 esetben erősítették meg a betegséget. Az NNGYK hozzátette: Európában a nagy érdeklődés miatt az oltóanyag átmenetileg nehezebben elérhető, azonban hazánkba az elmúlt hét végén újabb nagyobb szállítmány érkezett, ami a héten a patikákba kerülhet.

Az NNGYK hangsúlyozza, a kötelező védőoltási programhoz központilag vásárolják az oltóanyagot, tehát aggodalomra nincs ok, elegendő vakcina áll rendelkezésre a csecsemők kötelező védőoltásához.

Felnőtteknek is felírják

Mint ismert, a szamárköhögés elleni vakcina az esetszámok emelkedése miatt lett felkapott, illetve annak okán, hogy idehaza korábban két csecsemő halálát okozta a fertőző betegség.

Mivel hazánk lakossága nagy arányban átoltott, ezért járványtól nem kell tartani, de az újszülöttek az első két hónapban – addig, amíg meg nem kapják az első pertussis-elleni oltást – fokozott veszélynek vannak kitéve. A csecsemők védelmében az NNGYK továbbra is ajánlja a várandósoknak a védőoltás beadását a 3. trimeszterben, valamint a közeli családtagok újraoltását is javasolja.

– Van is erre élő példa, a mi praxisunkban az elmúlt hetekben több felnőttnek is felírtuk a szamárköhögés elleni vakcinát. Azért szeretnének ismétlő oltást kapni, mert baba érkezik a családjukba, és teljes biztonságban szeretnék tudni az újszülöttet a súlyos szövődményekkel járó fertőző betegséggel szemben – mondta el érdeklődésünkre dr. Gulyás Gábor nyíregyházi háziorvos. Hozzátette, arra nincs szükség, hogy tömegesen oltsunk, hiszen Magyarországon 1954 óta kötelező a szamárköhögés elleni védőoltás, amelyet több részletben adnak be a gyerekeknek: az oltási naptár szerint először két hónapos korban kezdik őket oltani, az utolsót pedig 11 éves korukban kapják meg.

Három fázisa van

– A szamárköhögés elleni vakcinát a háziorvos írja fel, ezt követően a készítmény a recepttel a gyógyszertárakban kiváltható. Az oltatlan és részlegesen oltott csecsemők védelme érdekében az a legfontosabb tehát, hogy időben megkapják a várandósok a védelmet, mert az az újszülöttet is óvja az első két hónapban, amíg megkapja az alapimmunizáláshoz szükséges kombinált oltást ( Diphteria-tetanusz-pertussis (DTPa) Haemophilus influenzae (Hib) és gyermekbénulás (poliomyelitis IPV) elleni kombinált oltást (Pentaxim) – fűzte hozzá a háziorvos.