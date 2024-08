Keserű értetlenséggel állok azon tény előtt, hogy a páratlan oldali, Mező utcai kisbolt érintett vásárlói, a féldecis Várda keserűt fogyasztók, a Mező utca 9. szám előtt dobálják el a kis üvegeiket, a kísérő energiaital vagy sörösdobozokkal együtt. Teszik ezt munkájuk után, napi rendszerességgel, a buszukra várakozva, mely a Mező utca 5. szám alatti buszmegállóba érkezik. Nem értem e tettüket, mert a kisbolt előtt is van szemetes edény, és a buszmegállóban is található egy, ahová ugyan nem szelektíven, de elhelyezhetnék szemeteiket. A rendszeres takarítanivalómról azzal is gondoskodnak, hogy a rövid és a kísérő mellé még odadobják a csikkjeiket is! Várom a lakóközösség közérdeklődésére számot tartó válaszát az érintetteknek: miért teszik ezt?

- Zomborszky György -