Szilágyi Ádám főtörzs­őrmester, Tiszadob körzeti megbízottja édesapja hatására és támogatásával kezdett bele a fogathajtásba, majd annyira ráérzett a kétlovas versenyzésre, hogy újabb serlegek már nem is férnek a szekrénysor tetejére. Négylábúakkal rendőrként is volt dolga – a fiatal rendőrről a Zsaru magazinban olvashattunk, az ott megjelent cikk szerkesztett változatát közöljük.

Családi indíttatás

Nem tudni, a sumerek hatezer éves találmánya mikor döcögött be eleink életébe, de az bizonyos, hogy az úttalan utakon szekerészés mesterséggé vált. A 2704 éve megrendezett görög olimpián már hivatalos szám volt a kocsiverseny, és bár az újkori olimpiákból kimaradt, a Nemzetközi Lovas Szövetség 1969-ben versenyágnak minősítette a fogathajtást. A versenyszezonban egymást követik a regionális, megyei és országos megmérettetések – aki egyszer ebbe a körforgásba befogatol, nehezen szabadul, s ez a körzeti megbízottról is elmondható. – Édesapám mindig is rajongott a lovakért, 2002 óta tart is, és idővel rákapott a fogathajtásra. A házunk mögötti réten sokat gyakorolt. Ebben nőttem fel, és egyre erősebb vágyat éreztem, hogy magam is kipróbáljam – vázolta Szilágyi Ádám, aki segédhajtóként kezdte. – Ebbe is bele kellett tanulni, de a hajtószabályzatot ismertem, és volt elég alkalmam kifigyelni apám segédhajtóját. Miután eleget gyakoroltam apámmal, 17 évesen elindultam a mátészalkai segédhajtóversenyen, és ráéreztem. A visszajelzésekből azt szűrtem le, igaza lehet apámnak, megvan hozzá a tehetségem. Az egész családom támogatta, hogy fogathajtó legyen belőlem, de nem lehetek eléggé hálás édesapámnak, aki felajánlotta, hogy lenne a segédhajtóm. Mondhatni, cseréltünk. Különleges érzés volt 18 évesen úgy versenyezni, hogy ő ült mögöttem, és legjobb tudása szerint segített, talán még annál is jobban – magyarázta a főtörzsőrmester, aki ekkortájt lett a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola tanulója. – Gyerekkori álmom volt, hogy egyszer rendőr leszek, és a nyíregyházi Inczédy György Szakközépiskola végzőseként döntöttem el, hogy ezt meg is valósítom. 2011-ben szereltem fel a Tiszavasvári Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályára, fél év után kerültem Tiszadobra, ahol 2012-től vagyok körzeti megbízott.