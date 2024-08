Munkábajárás, bevásárlás, ügyintézés, ovi- és sulijárat – csak néhány a leggyakoribb célok közül, melyekre az emberek az autóikat használják. Ma már szinte alig akad olyan álláshirdetés, ahol ne lenne jelentkezési feltétel a jogosítvány megléte, sőt gyakran kérik a saját autót is az adott pozíció betöltéséhez. A mindennapok gördülékenységéhez tehát fontos tényező az autó, melyet a nagy többség a használt piacról szerez be. Míg az elmúlt években sokszor baljós híreket osztottak meg a használtautó-kereskedők, addig most úgy tűnik, rendeződött a piac, és egyre több használt kocsit vesznek az emberek. A DataHouse nemrégiben közölt adatai szerint közel 457 ezer személygépkocsi cserélt gazdát az első félévben hazánkban. Ez az érték 12,4 százalékkal magasabb a tavalyi első félév számainál.

A szakemberek szerint arra is reális esély mutatkozik, hogy az idén megdől a használtautó-piac forgalmának 2022-es rekordja, amikor 825 ezer használt autót értékesítettek. A piac térségbeli alakulásáról Papp Ferenc nyíregyházi autókereskedővel, a Papp-Car Kft. tulajdonosával beszélgettünk.

Mint mondta, az eladási statisztikák valóban jók, és egyre kisebb az igény az idős, sok kilométert futott autókra.



Helyreállt a rend

– Mi is ezt a kategóriát áruljuk elsősorban, persze azt sem szabad elfelejteni, hogy a hazai autópark átlagéletkora folyamatosan növekszik. Mindenki olyat vesz, amire pénze van, de aki a kínálat aljáról válogat, az ne várjon csodát. A koronavírus-járvány után sokaknak a ’90-es éveket idézte a piac, hiszen a néhány éves használt kocsik többe kerültek, mint új korukban. Ezt a gyártás akadozása és a chiphiány okozta, de mára helyreállt a rend, az árak pedig mintegy 10–15 százalékkal mérséklődtek a használt piacon – tudtuk meg Papp Ferenctől. A kereskedő arra is rámutatott, egyre tudatosabbak a vásárlók.

– A 3 és 6 millió forint közötti árkategória a legnépszerűbb, persze sokan keresnek ennél olcsóbb és akár lényegesen drágább kocsikat is, ám a tudatosság egyre szembetűnőbb. Olyan típusokat keres a többség, melyek megbízhatók, és a kötelező szervizeken kívül nem nagyon kell rájuk költeni. Éppen ezért az olyan ismert márkák mellett, mint a Toyota, a dél-koreai típusok is nagyon népszerűek lettek. Sok vásárló utánajár a szakmai fórumokon a kiszemelt autónak, megnézi mennyibe kerülnek hozzá az alkatrészek. Ez a tudatosság nagyon hasznos, mivel nem elég egy autót megvásárolni, fenn is kell tartani. Különösen igaz ez a prémium márkákra, melyeknél egy átlagos szerviz, vagy gyakrabban kopó alkatrész cseréje is sok százezres tétel lehet – hangsúlyozta az autókereskedő.