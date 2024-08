Az előttünk álló hosszú hétvége tökéletes lehetőség az utazásra, hiszen akár kilenc napig is távol lehetünk úgy, hogy csak három nap szabadságot kell kivenni. Aki teheti, kihasználja a nyári napokat: az utazók közül többen most indulnak tengerparti üdülésre, és vannak, akik a 4-5 napos kirándulások, városlátogatások mellett döntenek.

Néhánynapos kiruccanás

Ezt erősíti meg Petőné Szabolcsi Hajnalka, a Gáll Travel utazási iroda utazásszervezője is, akitől megtudtuk: mivel augusztus végén itthon már bizonytalan az időjárás, az utazók egy része olyan helyet választ, ahol biztosan meleg van: a náluk foglalók nagy része a török riviérára utazik ebben az időszakban. – Törökország nagyon népszerű, most is sokan indulnak egy hétre a tengerpartra – vannak olyan utasaink, akik már februárban észbe kaptak, és akkor lefoglalták az útjukat. Ciprust és Rodoszt is többen választották, de Tunéziába, illetve Mallorcára is indulnak most utasaink – mondta a szakember és hozzátette: mint ahogy az év többi hosszú hétvégéjén, ezúttal is népszerűek a városlátogatások. – Tőlünk többen utaznak el öt napra Barcelonába – ha városlátogatásokról van szó, ez az egyik legkedveltebb úticél –, és olyan utasaink is vannak, akik a következő napokban busszal járják be Szlovéniát – erre tökéletes a hosszú hétvége, amit sokan megtoldanak egy-egy nappal előtte, illetve utána – fogalmazott.

Barcelona az egyik legkedveltebb úticél

Fotó: Shutterstock

Közvetlenül foglalnak

Az OTP Travel jellemzően nem foglalkozik belföldi szállásfoglalással, de iparági tapasztalat, hogy a belföldi hosszú hétvégét tervezők belföldön közvetlenül a szálláshelyeknél foglalnak a hosszú hétvégékre. Ismereteink és tapasztalataink szerint mind a belföldi mind a külföldi utazásoknál az idén trendszerűen a magasabb kategóriájú, négy- és ötcsillagos, jellemzően teljes- vagy all inclusive ellátást biztosító szállodákat keresik az utazók – tájékoztatta lapunkat az utazási iroda. Hozzátették: a külföldi utazásokat tekintve nálunk az idén nyár végén és augusztus 20-a környékén a csoportos városlátogatások ugyanúgy népszerűek, mint a hosszabb körutazások. – Foglalásaink alapján New York a legnépszerűbb, de a barcelonai tengerparti hétvégi utunk is kedvelt, s ebben az időszakban indul körutunk Kínába és az USA keleti partjára is. A családdal utazók augusztus utolsó hetét az iskolai előkészületek miatt inkább itthon töltik. Ugyanakkor nagyon jó utószezonra számítunk: az iskoláskorú gyermekek nélkül utazók előszeretettel keresik az ajánlatokat. Ha lokálisan nézzük a helyzetet, azt látjuk, hogy Debrecenből charter repülőjáratokkal szervezett tengerparti nyaralásokra – Törökországba, Tunéziába, Bulgáriába, valamint Korfura és Krétára – utaznak az emberek. Menetrend szerinti járatokkal ciprusi utazásokat keresnek, szintén debreceni indulással, Budapestről inkább pedig spanyolországi, például mallorcai nyaralást foglalnak az utazók.