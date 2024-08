Határozott idejű, legalább egyéves szerződést célszerű aláírni

Fotó: Shutterstock

A szerződés nélkülözhetetlen

Bákány Zsoltné Edina arra is felhívja a figyelmet, hogy mindenképpen bérleti szerződést kell kötni. – A szerződés a tulajdonost és a bérlőt is védi. Határozott idejű, legalább egyéves szerződést célszerű aláírni, valamint fontos a bérleti szerződéshez közjegyzővel készíttetni egy kiköltözési nyilatkozatot is, ami szintén mindenki javát szolgálja – mondta az ingatlanos szakember, és nyomatékosított: a szerződéskötés előtt érdemes a megnézni az ingatlan tulajdoni lapját, hogy megbizonyosodjanak arról, tényleg a tulajdonostól veszik-e ki. Ezért is nyújt nagyobb biztonságot ingatlanirodán keresztül lakást bérelni, mert ezeket a lépéseket ők megteszik, valamint olyan bérleti szerződéseik vannak, amiket a közjegyzőirodák elfogadnak, így ezek mintájára készítik el a kiköltözési nyilatkozatot. Ezek mellett ellenőrzik az ingatlan állapotát, műszaki tartalmát is, valamint azt is, hogy milyen az ingatlan megközelíthetősége.

Bákány Zsoltné Edina

Fotó: Kelet-Magyarország/Pusztai Sándor

Kötelező elemek

Nagyon fontos, hogy senki ne fizessen előre semmit, főleg nem papírok nélkül. Mint megtudtuk, a bérleti szerződésnek vannak előre meghatározott, illetve szabadon alakítható elemei is. Az albérletkiadás főbb szabályait a Polgári Törvénykönyv szabályozza, a szerződés egy részét is ennek megfelelően írják meg. Az albérlet díjáról a felek szabadon állapodnak meg, erre külön szabályozás nincs. A bérleti szerződés időtartamát tekintve van határozott és határozatlan idejű, a szerződés aláírói pedig a bérbeadó és a bérlő. Fel kell tüntetni a bérlemény adatait, itt különösen fontos rögzíteni, milyen állapotban adják át az ingatlant. Bútorozott albérlet esetén érdemes a bútorokról listát készíteni, esetleg fotókkal dokumentálni, s nagyon fontos a mérőóraállásokat felírni. Társasháznál érdemes rögzíteni, hogy a bérlőnek be kell tartania a társasházi szabályokat, illetve azt, hogy köteles az ingatlant rendeltetésszerűen használni, a használatnál rendszeresen felmerülő javítási munkákat a főbérlő köteles elvégeztetni. A bérleti szerződésben fontos megjelölni a fizetési határidőt, a bérleti díj összegét, valamint a rezsifizetés módját is, valamint azt, hogy a tulajdonos mikor és hányszor mehet be – csakis a bérlő jelenlétében – az ingatlanba, ha szeretné ellenőrizni az állapotát. A költségek kiszámításakor figyelembe kell venni, hogy a bérbeadó a bérlőtől biztosítékot, kauciót kér a bérleti díjon felül – ez általában két hónapnyi bérleti díjnak felel meg. A tulajdonos az összeggel többnyire a bérleti jogviszony lejárta után számol el a bérlővel, a szerződésben érdemes erre is kitérni, hogy ezt az összeget mire fordíthatja a bérbeadó. A rendeltetésszerű használatból eredő állapotromlás nem lehet indok a kaució visszatartására. A kapcsolattartás is nagyon fontos eleme egy szerződésnek. Ezért tanácsos meghatározni, hogy a bérlővel és a bérbeadóval milyen elérhetőségen lehet felvenni a kapcsolatot.