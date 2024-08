A Nyíregyházi Egyetem másodszor rendezte meg a kéthetes programot, ami a külföldi diákoknak kínált kiváló lehetőséget a magyar nyelv és kultúra megismerésére. Egyiptomból, Olaszországból, Észtországból, Belgiumból, Ukrajnából és Angliából érkeztek hallgatók, akiknek a campus területén igényes felszereltségű apartmanokat, napi háromszori étkezést, és magas szakmai színvonalú, akkreditált képzést, valamint tankönyveket is biztosítottak. A napi hat órányi magyarnyelv-tanulás mellett délutánonként színes kulturális programokat szerveztek nekik.

– Emlékszem, amikor a foci Európa-bajnokság döntőjének másnapján bementünk az egyetemre, egy felirat fogadott: 2-1. Ezzel is érzékeltették, hogy kikaptunk a spanyoloktól. Ment az élcelődés. Egyébként egy nyíregyházi kézműves söröző teraszán néztem meg három angol mérkőzést, tetszett a hely, remekül éreztük magunkat. Nekem Declan Rice a kedvenc játékosom, és nem bánom, hogy az ezüstérem ellenére Southgate lemondott, kell a frissítés a szövetségi kapitányi pozícióban – ezzel is érzékeltette Alexander, hogy mennyire érdekli a labdarúgás. Ráadásul Adam Herczeg, az unokatestvére az angol másodosztályban is vezet már meccseket, egy másik rokona pedig a Middlesbrough menedzsere volt. A darts is kedvence, de csak névrokona a skót játékos, Henderson.

Amikor azt firtattuk, hogy milyennek tartja a nyelvünket, tört magyarsággal válaszolt: „Élég néhéz”.

– Ez a két hét jó volt arra, hogy bővüljön a szókincsem, felismerjem a szavakat és mondatokat formáljak. Kiváló oktatókkal találkoztam a Nyíregyházi Egyetemen. Én is szeretnék elhelyezkedni a tanári pályán, szeretném élvezetesen tanítani a történelmet a középiskolában. Nem kizárt, hogy majdan tudományos pályára lépek. Csak pozitív impulzusok értek Magyarországon. Rengeteg gyümölcsöt kóstolhattam, finom söröket ittam, ízlettek az ételek, jókat kirándultunk, kihasználtuk a kevés szabadidőnket. Kifejezetten tetszett a nagyari Luby-kastély. Biztosan tartjuk a kapcsolatot a jövőben is mindazokkal, akikkel részesei voltunk az intenzív, két hetes kurzusnak. Biztosan visszajövök még ide – ígérte meg Alexander Henderson.