Négy ország harminckét fiatalját fogadta pénteken a városházán dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere. A nagykaposi, gyergyószentmiklósi, rzeszówi és szófiai középiskolások és egyetemisták augusztus 25-én érkeztek és vasárnapig élvezik a Mustárház vendégszeretetét. Az Erasmus+ ifjúságicsere-programban résztvevő diákok az itt töltött idő alatt a demokrácia témakörét járják körbe.

Mindenkinek mást jelent

– A látogatás tulajdonképpen egy dupla csere második része, az első májusban volt Gyergyószentmiklóson, tehát ez a második hét, amit együtt töltünk. A szakmai munka középpontjában a demokrácia áll, ehhez kapcsolódóan több prezentációt is készítettünk az országról, Nyíregyházáról, a politikai rendszerekről – sorolta Takács Zsófia diákpolgármester, s hozzátette: mindemellett igyekeztek közösség­építő programokkal színesíteni a hetet, voltak a strandon és az állatparkban is.

– Érdekes volt hallani, hogy a különböző országok fiataljai számára mit jelent a demokrácia. Nagyjából egy korosztály vagyunk, mégis teljesen eltérőek a nézeteink. Rengeteg témát érintettünk az egyenjogúságtól a kisebbségek helyzetéig, és bár más a véleményünk, sikerült közös nevezőket találnunk.

Benedek Miklós Zoltán Erdélyből érkezett. Kérdésünkre elmondta: míg tavasszal a projekt elméleti részét teljesítették a gyergyószentmiklósi találkozón, Nyíregyházán a gyakorlati megvalósításra helyezték a hangsúlyt.

– Egy államalapítás-szimulációnak vagyunk a részesei, minisztériumokat hoztunk létre, államelnököt választottunk, szabályrendszereket állítottunk fel, törvényeket alkottunk – magyarázta a fiatal pályázatíró, aki az Erasmus+ programnak köszönhetően több országban járt már.

– Az így megszerzett tudást a mindennapi életben is kamatoztathatom, nem beszélve az emberi kapcsolatokról.

Lehetőségeket kínálnak

Dr. Ulrich Attila köszöntőjében kitért többek között arra is, hogyan próbálja itthon tartani a város önkormányzata a nyíregyházi fiatalokat.

– Ez egy általános probléma, amivel évek óta kiemelten foglalkozunk mi is, s a nyugati jó példákra támaszkodva igyekszünk olyan lehetőségeket kínálni a pályakezdő, családalapítás előtt álló fiataloknak, ami arra ösztönzi őket, hogy a helyben képzeljék el a jövőjüket.

– Az idén többször jártak már külföldi és a határon túlról érkező magyar diákok a városházán a Mustárház szervezésében. Az a jó ebben a középiskolás, egyetemista korosztályban, hogy őszintén elmondja a véleményét, legyen szó települési és ifjúsági ügyekről, oktatásról... – jegyezte meg dr. Ulrich Attila. A fiatalok érdeklődve hallgatták az alpolgármestert, aki egy kis ajándékkal is meglepte a vendégeket.