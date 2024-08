Már több évtizedes hagyománya van a Szent Kristóf-napi autómegáldásnak Baktalórántházán. A rendezvényen soha nem vettek még részt olyan sokan, mint ebben az évben: három sorban álltak a járművek a templomkertben. Egyre többen kérik az autójukra a szent védelmét a mindennapi közlekedésben.

Juhász Imre atya kezdeményezésére 2003-ban rendezték meg először, majd amikor őt Újfehértóra szólította papi szolgálata, abbamaradt a szép hagyomány. 2014-ben a helyi KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetségének) szervezésében élesztették újra. Így az idén, július 27-én tizenegyedik alkalommal sorakoztak fel a katolikus templomkertben a szépen megtisztított autók, kerékpárok, a gyerekek görkorcsolyái. Lázár István plébános atya bemutatta a szent életét és vértanúhalálának történetét, majd egy Szent Kristófról szóló vers hangzott el. Előkerült a gitár is, közös énekléssel, családias hangulatban voltak együtt a szülők, gyerekek, nagyszülők. Azok is otthon érezték magukat, akik más településről érkeztek. A helyiek mellett jöttek Nyírjákóról, Petneházáról, Laskodról, de még Budapestről is autótulajdonosok. Korábban jártak itt már Nyíregyházáról, Kisvárdáról, Napkorról, Apagyról, Orosról és még sok más szomszédos településről is. Pár évvel ezelőtt a Szent István rádió is beszámolt a baktai eseményekről.

A közös éneklés után egy piros autóról és egy Bibliáról szóló tanúságos történet hangzott el. Szent Kristóf imájában szintén közösen fohászkodtak védelemért, biztos kézért a vezetés során, a kritikus helyzetek elkerüléséért. Az idén először megszentelt, védelmező Szent Kristóf-láncokat is kaphattak az autótulajdonosok. Ezt követte a gépjárművek, autók, kerékpárok megáldása, és szenteltvízzel meghintése.

A szentelési szertartás a templomban az autósok miséjével folytatódott. A résztvevők könyörgéseket fogalmaztak meg Szent Kristófhoz, és megemlékeztek a közlekedési balesetben elhunyt utastársakról is. Tartalmas lelki eseményben lehetett részük mindazoknak, akik eljöttek. Ugyanakkor a biztonságos közlekedésért is tettek, hiszen a keresztény ember a közlekedésében is fegyelmezetten, előzékenyen és barátként viselkedik.

Némethné Csubák Éva