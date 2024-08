A Great English nyelviskola Let’s go angol tábora rengeteg programmal szolgált a táborozóknak. Mindamellett, hogy Gaál-Kimák Gréta és Balogh Ágnes oktatók vezetésével hasznosan töltötték az időt és sok időt fordítottak az idegen nyelv elsajátítására, extra foglalkozásokon is részt vettek. Táboruk büszkesége volt, hogy Tóth-Petró Dalma is ellátogatott Csengerbe, és részt vehettek a Dalma’s land című, mesedalokból álló interaktív gyerekműsorán. Fantasztikus élmény volt minden résztvevő számára.