– Ahogy elmaradhatatlan része nemzetünknek, Kárpát-medencei összetartozásunknak az immár 14 éve működő „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” kezdeményezés is, mely úgy tartja össze a magyarokat, ahogy a kovász a lisztet. Természetesen vármegyei szervezetünk az idén is kivette a részét a búzagyűjtésből. Ez a felajánlás egy szívből jövő adományozás, melynek célja, hogy javuljon a hátrányos helyzetű emberek életminősége – fogalmazott Rácz Imre, s hozzátette: ugyan Somogyváron a közelmúltban megtartották a hagyományos búzaösszeöntő ünnepet, a NAK vármegyei igazgatósága még szeptember elejéig várja a felajánlásokat. – Mi is megrendezzük majd az átadóünnepségüket, hiszen évek óta nálunk is hagyomány, hogy a térségünkben felajánlott búzából készült lisztet hazai és határon túli karitatív szervezeteknek adományozzuk – emelte ki.

A megszentelt kenyeret szétosztották a látogatók között

Fotó: Dodó Ferenc

Egyszerű de nagyszerű

A grillázsbemutató is sok érdeklődőt vonzott. Kiderült, a grillázs édes és ropogós, készülhet belőle torta, de apróra tördelve, esetleg darálva lehet dekoráció, ízesíthetünk vele krémet, habot. Általában sok cukorra és különféle olajos magvakra (hazánkban általában dió) van szükség az elkészítéséhez.