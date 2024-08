Védősávok, ellentüzek

„Nagyszerű, lesz drónos felderítésünk!” – örültek, és nyugodtak meg picit a magyar tűzoltócsapat tagjai, amikor meglátták Vaskó Lászlót és Halász Gábort, akik Észak-Macedóniában az infokommunikációs támogatást adták, s talán még ennél is fontosabb volt, a drónos felderítést.

Csak a hőkamerás felvételeken látszik, hogy a füstfüggöny és lángok mögött minden vörösen parázslik, izzik

Fotó: Katasztrófavédelem

– Ez elengedhetetlen része egy erdőtüzes beavatkozásnak. Két fő helyszínen nyújtottunk drónos támogatást, Breznica településen és a Jansen Nemzeti Parkban. Ortofotókat, aktuális helyzetképeket, koordinátákat rögzítettünk, nagyfelbontású hőtérképet is készítettünk a helyszínről. Ezeket az adatokat azonnal továbbítottuk a kríziskezelő központba, ahol ez alapján irányították a helyszínre a helikoptereket, később pedig a tűzoltó repülőgépeket – hangsúlyozza, s mint megtudjuk, ezek az adatok a tüzek helyzetéről és a terjedésük irányáról is pontos információkat adtak, ami a tűzoltók biztonságához is nélkülözhetetlen volt. A felderítéshez használt fejlett technika és a magas szintű szakmai tudás a macedónok elismerését is kivívta, a helyiek pedig tapsolva, integetve, lájk-jelet mutatva fejezték ki köszönetüket, amikor látták a mieinket. – A fiúk védősávokat alakítottak ki, ellentüzeket gyújtottak, folyamatosan jöttek az oltóhelikopterek, ezek pilótái ugyancsak a mi adataink alapján tudták, merre, hol kell a vizet kiengedni. Egy hegyoldalban voltunk, így komoly kihívás volt az oltóvíz pótlása, tavak, folyók, patakok helymeghatározásában is segítettek a felvételeink – sorolja Vaskó László: ők lettek az észak-macedóniai kríziskezelő központ magyar szemei. Persze voltak más kihívások is a terület kiterjedésén túl, így a nagy szintkülönbségek: volt, hogy 1200 méter magasan voltak a mieink. Az sem könnyítette meg a munkát, ahogy a változó és kiszámíthatatlan széljárásra is azonnal reagálni kellett. A magyar csapat megvédte a falut és megfékezte a tüzet.