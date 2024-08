Debrecen 250, Szeged 165 ezer

A KSH és a vezető ingatlanpiaci portál szerint ezt az árat – a hirdetési árról van szó – Győrben 200 ezer forint közelébe, Szegeden pedig 165 ezer forintra kell tenni. Őket követi Pécs átlag 140 ezerrel, míg Miskolcon „csak” 110 ezer az elkért havi bérleti díj. Budapesten már eleve csillagászati összegekkel találkoztunk az Ingatlanbazáron, itt kerületenként is igen eltérő az ár, logikusan a külföldiek és az egyetemi hallgatók által preferált kerületekben a magasabb. Általában is elmondható, hogy az egyetemi vármegyeszékhelyeken a külföldi fizetős diákok jelenlétére és fizetőképességére is nagyon számítanak, nagyon sok albérleti hirdetésben magyarul és angolul is jelen van a leírás.

Az egyetemi ponthatárok kihirdetésének napja idén július 24-e volt, de azt a felvételt nyerő diákok közül már sokan korábban tudták, melyik városban kezdik el tanulmányaikat, így a keresési bizonytalanság is kisebb. Az Ingatlanbazár arra is számít, hogy a saját egyetemi lakás célból vásárolt befektetési ingatlanok a nyári eladási számokat is megmozgathatják, de ez a vármegyeszékhelyekre és a fővárosra értendő. Az ingatlanpiac a kedvezményes otthonfelújítási hitelprogram első hullámából valószínűleg nem profitál közvetlenül, hiszen a hitelhez jutást az utolsó pillanatban a tulajdonlás időpontjához kötötték, megakadályozva ezzel a spekulatív felvásárlásokat és hitelfelvételeket. A nyáron az ingatlanpiaci világ minden valószínűséggel az albérletek körül mozog majd.

Irány a hirdetésfigyelő!

Az Ingatlanbazár azt tanácsolja a keresőinek, hogy ne hagyják abba a kutatást, és vegyék igénybe az ingyenes hirdetésfigyelőre való feliratkozást, ami megkönnyíti a fáradságos munkát, és e-mailben megkaphatják a friss találatokat. Az albérlet azonban a szezon közepén a leggyorsabban mozgó piac, tanácsos nem sokat gondolkodni, hanem azonnal felhívni – sőt felkeresni – a bérleményt kezelő ingatlanirodát vagy tulajdonost, mert a kínálat bár nagy, de óráról órára is változhat majd. A portál szeretné, ha a keresői elkerülnék azt a kellemetlen helyzetet, hogy mire telefonálnak, vagy odaérnek, az albérlet már elkelt. Ehhez hasonló történetek tavaly tucatjával szerepeltek a médiában, idén is számítani kell rájuk.