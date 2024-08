Rohamléptekkel közeledik a nyári szünet vége, az iskolakezdés pedig változást hoz a családok életébe. Erre a szülőknek és a gyerekeknek is fel kell készülni, így tehetnek legtöbbet a biztonságuk, testi épségük megóvása érdekében, mert az új tanév nemcsak kihívásokat, hanem veszélyeket is rejthet. Végigkísérve egy gyerek hétköznapját dr. Szendrei-Kökényesi Anikó rendőr alezredessel vettük végig a lehetséges veszélyeket és a jótanácsokat is.

A szülők elérhetősége mindig legyen ott a gyerek táskájában, tolltartójában

Fotó: Illusztráció: MW-Archív / Forrás: Kelet-Magyarország

– A diákok egy részének vissza, sokaknak bele kell rázódnia az iskolai rutinba. Úgy engedjék el a gyerekeket iskolába, hogy a becsengetés előtt néhány estét szánjanak a beszélgetésre, mondják el, hogyan változik meg a gyerek napirendje, milyenek lesznek a követelmények – mondta a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának helyettes vezetője, aki arra is felhívta a figyelmet, már az iskolakezdés előtt pár nappal érdemes szoktatni a gyereket arra, hogy időben lefeküdjön aludni. Ha kipihenten ébred, könnyebben indul a reggel, elmarad a kapkodás, nem alakul ki konfliktus még az előtt, hogy elindulnának otthonról.

Óvatosan az ismeretlenekkel

– A kisiskolásokat általában a szülő hozza és viszi, sok diák azonban most megy először önállóan, szülői kíséret nélkül iskolába. Nagyon fontos, hogy az anyukák, apukák mutassák meg, járják végig együtt az útvonalat a gyerekkel. Ne a legrövidebbet, hanem a legbiztonságosabbat válasszák! Készüljenek fel a veszélyhelyzetekre, tudják, ismerjék és tartsák is be a közlekedési szabályokat – folytatta az alezredes, aki azt tanácsolja, ezen az úton legyen olyan üzlet, esetleg rokon, ismerős, akihez a gyerek bemehet, ha veszélyben érzi magát, és merjen segítséget kérni a rendőrtől is. Azért is fontos a jól ismert, közösen kijelölt útvonal, mert a szülő baj esetén tudja majd, merre induljon.

– Mindenképp beszéljék meg, ha a szülő bármilyen ok miatt később ér oda a gyermekéért, ne induljon el, ne essen kétségbe, hanem legyen egy biztonságos hely – az iskola aulája, udvar stb. –, ahol megvárja őt. A legtöbb gyerek óvodásként megtanulja a szülei nevét, a lakcímüket, sőt még a telefonszámukat is, de adódhat olyan helyzet, amikor ez utóbbit elfelejti, kimegy a fejéből, ezért a táskájában, tolltartójában legyen egy cédula a szülők elérhetőségével.