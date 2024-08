Augusztus 20-án az új kenyér ünnepére várják az érdeklődőket a Sóstói Múzeumfaluba, ahol úgy elevenítik fel a régi idők hagyományait, hogy a család apraja-nagyja találjon kedvére való programokat. A 10 órai kapunyitás után az Újfehértói Hagyományőrző Baráti Társaság Egyesülete az aratás mozzanatait mutatja be a látogatóknak a barabási iskolaudvaron. A ló befogásával 10.30-kor elindítják a matolcsi szárazmalmot, majd a miskolci Kalamajka Bábszínház előadása várja a kicsiket. A Gazdaasszony/Gazda kovászos kenyere verseny eredményhirdetését délben tartják, a Jármi portán pedig 12.30-tól a Tiszavasváriból érkező Margit néni mutatja be a grillázskészítés fázisait.

Istentisztelet és kenyéráldás

Délután egykor „Ó, Szent István, dicsértessél…” címmel a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola népzenész tanárai és növendékei varázsolnak ünnepi hangulatot a faluközpontba, 14 órakor pedig hálaadó református istentiszteletre és kenyéráldásra várják a látogatókat. A falusi ünnep nem múlhat el mulatság nélkül sem, ezért a mise után a Nyírség UP Lókötő és Topogó Táncegyüttese lépnek színpadra, majd csábítják táncba a közönséget. Ezúttal is ajánlanak tematikus térképes játékot a vendégeknek: akik sikeresen teljesítik a feladatokat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamra „Magyarok kenyere” adományozói program jutalmát is megkaphatják az anarcsi portán. A látogatók kemencében sült kenyeret kóstolhatnak a kocsmaudvaron, Mészáros Józsefné Ilike a szalmafonás izgalmas világába kalauzolja el a kézműveskedni vágyókat, az Árpád Vezér Íjász Egyesület jóvoltából pedig életre kel az Árpád-kori falurész. A rendezvény ingyenes.