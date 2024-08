Fodrászok, sminkesek

A budapesti felkészítőnapról azt mondta, nagyon jól érezte magát, belekóstolt egy kicsit a verseny hangulatába. – Amint megérkeztünk, fodrászok és sminkesek vettek bennünket kezelésbe, majd kamera előtt kellett mesélnünk magunkról. Két helyszínen is volt egy-egy fotózás – a képeket a zsűri kapja meg, hogy a döntőre egy kicsit jobban megismerjenek bennünket. Ezután méretet vettek rólunk, hogy az alapján elkészítsék az estélyi ruhánkat, amit majd a döntőben viselünk. Többféle mintát is láttunk: van galléros és mélyebb kivágású szabásminta is, majd a ruhapróbán tudom meg, hogy én milyet fogok viselni. De nemcsak elegáns ruházatban vonulunk fel: sportos és utcai öltözetben is megmutatjuk magunkat a zsűri és a közönség előtt. Ez utóbbit már meg is kaptuk: mindannyian fehér pólót, rövidnadrágot és magas sarkú cipőt viselünk majd – mesélte Bianka, akinek hamarosan feje tetejére áll az élete, hiszen Budapestre költözik. Szeretne hostesskedni, s bízik benne, hogy közelebb kerülhet a modellkedés világához. A célja eléréséhez pedig nagy lépést tehet a Tündérszépek döntőjében is.



Immár ötödik alkalommal indult útjára a Tündérszépek országos szépségverseny, ahol a legszebbeket a zsűri juttatta a döntőbe. Az olvasók szavazatai alapján minden régióból egy lány került be a következő körbe – ennek győztese Algács Lia lett, így ő csatlakozhatott a döntősök mezőnyéhez. A tét nem kicsi, hiszen a Tündérszépek győztese, vagyis a szépségkirálynő 1 éves OMODA 5 személyautó használatot nyer, valamint kozmetikai szépségcsomagot és mobiltelefont is kap ajándékba. Az országos döntőt szeptemberben rendezik meg.