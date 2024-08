Megkezdték a szakemberek a Hunyadi és az Iskola utcák kereszteződésének átépítését hétfőn Nyírbátorban – erről Máté Antal, a város polgármestere számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a meglévő gyalogos átkelőhely helyén egy kiemelt forgalomlassító küszöböt is kialakítanak, ezzel is biztonságosabbá téve a közlekedést. A munkavégzés idején félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani. Máté Antal tájékoztatása szerint az átépítés munkálatai előreláthatólag augusztus 31-éig tartanak. Arra kérik a közlekedőket, a felújítás időszakában lehetőleg az Encsencsi vagy a Mátyás király út felől közelítsék meg az Iskola utcát.