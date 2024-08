Visszavadítási folyamat

– Mindig törekszünk arra, hogy ne legyen nagyon szoros a kötődés, azonban elkerülhetetlen az érzelmi szálak kialakulása. Pár héttel ezelőtt vittük le őket Hortobágyra, az ottani madárpark és madárkórház szakembergárdája profi a visszavadításban. Folyamatosan „zavarják” a madarakat, hogy megtanulják, nem minden ember jó szándékú, s kimondottan igaz ez az afrikai kontinensre, ahol a fekete-fehér gólyák még a családi étlapon szerepelnek. A barátságos gólyát pedig igen könnyű levadászni.

Dr. Kiss Csaba a három megmentett gólyával

Fotó: Szarka Lajos / Forrás: Kelet-Magyarország

– A túlélés esélyeinek növelése érdekében a madárkórházban kialakítottak olyan röptetőt is, ahol nagyon alacsony feszültségű villanypásztorokkal azt is megtanítják a gólyáknak, hogy a villanyvezeték életveszélyes, óvatosan közelítsék meg. Közben pedig fajtársaiktól ellesik a madárviselkedés szabályait, a táplálékszerzés módját. A sikeres szocializáció alapfeltétele annak, hogy együtt induljanak a melegebb éghajlatra, és jövő tavasszal ismét visszatérhessenek Magyarországra. Dr. Kiss Csaba bevallotta, az elengedési procedúra mindig meghatja, most is elérzékenyülve nézte végig a Hortobágyon, ahogy az ünnepi hosszú hétvégén magasba emelkedtek a pár hónapja még a keltetőben melegedő apró tollasok a sérülésből felépült, megmentett, emberek között nevelkedett csaknem 80 társukkal együtt. – Annyira édesek voltak, már a kikelésük utáni napon kelepelni próbáltak, s ugyan puha csőrükkel hangot még nem tudtak kiadni, az ösztön ott volt bennük – említett emlékezetes pillanatot a háziorvos, aki híres állatszeretetéről, életmentő szenvedélyében a repülő madarakon kívül ott vannak az őzek, de akadt róka is.

Érzelmi szálak

– Az ember egyik szeme sír, a másik pedig nevet. Hatalmas öröm idáig eljutni, egészségesnek tudni, majd szabadnak látni egy állatot, amit te gondoztál, neveltél. Ezért csinálom én is, ez az értelme a munkának és ér meg minden időt, pénzt és fáradságot – magyarázta Kiss Csaba.