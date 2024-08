Az elmúlt évek éghajlatváltozása miatt hazánkban is egyre jellemzőbb a hirtelen lezúduló, óriási mennyiségű csapadékvíz, ami komoly problémákat okozhat. Még a folyamatosan tisztított, karbantartott csatornarendszer sem tudja mindig teljesen elnyelni a váratlanul lezúduló vizet, ha még sok szemét, vagy avar is belekerül, akkor biztos a dugulás.

A zöldhulladék tároló és nem a csatorna az elszáradt leveleket helye

Fotó: MW-archív

Simon György jelezte, hogy Nyíregyházán a Holló utcán problémát okoz az, hogy az elszáradt levelet egy ott lakó idős hölgy mindig belesepri a csatornába, ahelyett, hogy a zöldhulladék tárolóba helyezné. Nyár elején, amikor hirtelen egy nagy zápor lepte meg Nyíregyházát, sajnos az ott lévő ház alagsorát és garázsát is elöntötte a víz, mert a telített csatorna nem tudta elnyelni. – Naponta ott járok el, és észrevettem, hogy a rácsokig tele van levéllel a csatorna most is. Ráadásul látszott, hogy nem csak belehullott néhány levél, hanem teljesen a rácsig tele van, ami azt jelenti, hogy mivel 140-150 centiméter mélyen van az alja, így 1,5 méternyi levél van beleragadva. Ami tetézi a problémát, hogy a Holló utca lejjebb helyezkedik el, így a környező utcákból, mint a Sólyom utca is oda folyik le a csapadék, esős időben nagy mennyiségű víz is összegyűlik. A múltkor mesélte a szomszédasszonyom, hogy júniusban a garázsát is elöntötte az esővíz. Mindenkinek az az érdeke, hogy tiszták legyenek a csatornák, ezért is nem értjük, hogy miért seprik oda az elszáradt leveleket. Ráadásul újépítésű tárasasházak lépcsőházába is befolyhat a víz, és a mélyebben lévő tárolókba, ahol különböző tárgyakat, bútorokat, kerékpárokat, babakocsikat vagy akár elektromos eszközöket is tarthatnak a lakók – részletezte Simon György, és megjegyezte: amikor meglátta, hogy az idős hölgy sok esetben belesepri az avart a csatornába, értesítette a városgondnokot, aki többször is kiment a helyszínre.

Tiszta csatorna

Bordás Béla lapunk kérdésére elmondta, hogy az említett idős hölgynek ő is jelezte már, anyagi kárt okozhat, ha belesepri a faleveleket a csatornába.

– Elmondtam, tilos szeméttel teleszórni a csatornát, remélem nem folytatja tovább a szabálysértő tevékenységét. A falevéllel teli csatornáról felvételt készítettem és értesítettem a szakhatóságokat – részletezte a városgondnok, és megjegyezte: egy ilyen szakasz tisztítása, akár 250 ezer forint is lehet, amit az érintettre ráterhelhetnek.