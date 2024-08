Számos olyan civil szervezet működik hazánkban, amely fontosnak érzi, hogy a sérült és gondozásra szorult fiatalok nyári táborozásáról is gondoskodjon. Természetesen ehhez kellenek olyan önzetlen támogatók is, akik hozzájárulnak a fiatalok gondtalan nyaralásához.

Meghódították a Kinizsi-várat

Ezen a nyáron a keleti régióból nyíregyházi sérült fiatalok, a kisvárdai Megoldás Közhasznú Egyesület és a záhonyi Gesztus Közhasznú Egyesület sérült gondozottjai és ellátottjai hat napot tölthettek el a balatonszepezdi táborban nevelőikkel.

A Balaton-felvidék csodálatos értékeit, természeti kincseit is megtekinthette a harminc sérült, fogyatékkal élő, ellátott fiatal és a hat kísérő pedagógus. A sérült fiatalok táboroztatását immár öt éve segíti a BDPST Zrt. tulajdonosa, Tiborcz István, aki magánemberként is támogatja a sérült, ellátott fiatalok tábora mellett a különböző rendezvényeket, így a karácsonyi ünnepségeket is.

A csapat sok-sok élménnyel gazdagodva tért haza a Balaton-felvidékről, hiszen minden napra volt program. Jurkinya Dani autista fiatal és Tirpák Mihály számára az esti sétahajózás és a tavasbarlang programja tetszett a legjobban, míg Parádi Miklós, Bereczki László és Krimszki Gyula ellátottak számára a legnagyobb élményt a Hegyestű bazaltos, a Kinizsi-vár és a Postamúzeum jelentette.

Esti fürdés a Balatonban

– Csodálatos volt látni a két fiatal Down-szindrómást, Ancsát és Marikát, hogy számukra minden szép volt, és emlékezetes. Mindenkinek élményt jelentett az Afrika Múzeum, a keszthelyi Festetics-kastély gyönyörű parkja – tájékoztatta lapunkat három kísérő pedagógus, Vincze András, Kovács István és Molnár Zsuzsanna. – A fiatalok örültek annak is, hogy a vacsora elfogyasztása után esti fürdés várt reájuk a Balatonban. Szép és emlékezetes élményekkel térhettünk vissza. Köszönet a támogatásért Tiborcz Istvánnak, hogy a sérültek-ellátottak álmából valóság lett. Köszönjük Koós Szabolcs kommunikációs szakértőnek is a segítséget, a sok-sok szeretetet. Köszönjük minden közreműködő felnőtt, illetve szakember türelmét és jóságát – tették hozzá a kísérő pedagógusok.