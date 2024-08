– Színházi duó-koncert az alcíme a rendezvénynek, amit az Anna and the Barbies ad elő Kálloy Molnár Péter színművésszel. Egészen egyedi, különleges este elé nézünk – mondta Bódis Gábor, a Mandala Dalszínház ügyvezetője a beharangozójában. Akkor még nem sejtette, hogy a meteorológiai előrejelzések átírhatják a programot. – A koncert eredetileg tervezett időpontjában, ma este viharfelhők gyülekeznek Nyíregyháza felett, ezért a biztonság és a gördülékeny lebonyolítás érdekében augusztus 22-én, csütörtökön kezdődik a koncert a Sóstói Múzeumfaluban este fél kilenckor. Az Anna and the Barbies a közösségi oldalán érzékeltette, hogy az együttes tagjai is nagyon várják a rendkívüli alkalmat: „Az a hatalmas megtiszteltetés ért minket, hogy Kálloy Molnár Péter színművész is csatlakozik hozzánk!”