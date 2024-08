Krúdy Art Mozi, Nyíregyháza

15.30: A tea illata (12) – francia–tajvani–luxemburgi–mauritániai filmdráma

17.30: Bernadette – A főnökasszony (12) – francia életrajzi dráma

Amikor megérkezik az Élysée-palotába, Bernadette Chirac (Catherine Deneuve) arra számított, hogy végre megkapja a megérdemelt pozíciót, hiszen azért dolgozott, hogy a férje köztársasági elnökké váljon. Mivel Bernadette-et félredobták, mert túlságosan régimódi, úgy dönt, hogy bosszút áll, és a média egyik főszereplőjévé válik.

19.10: It Ends With Us – Velünk véget ér (16) – amerikai romantikus dráma