A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ Idősek Otthonában minden ellátottunk születés- és névnapját megünnepeljük, és egy jelképes ajándékkal köszöntjük fel. Ilyenkor a mindennapi mentálhigiénés foglalkoztatás keretében egy vers és ének kíséretében átadjuk az ajándékot és jókívánságainkat az ünnepeltnek. Nemrégiben töltötte be 90. életévét Kovács Józsefné Annuska néni. Ebből az alkalomból Szekeres József polgármester, dr. Bartovics Norbert, Nyírtelek jegyzője és Pál Istvánné intézményvezető a dolgozókkal együtt köszöntötte őt ünnepélyes keretek között. Orbán Viktor miniszterelnök és Nyírtelek önkormányzatának oklevelét, valamint ajándékát meghatódva vette át Annuska néni. Jelen volt fia, József feleségével és leánya, Matild is. Az ünnepség után a család a lakókat és dolgozókat tortával, süteménnyel és üdítővel vendégelte meg. Annuska néni kedves, mosolygós, barátságos és tisztelettudó, aki nagyon szereti az édességeket, és a virágokat. Örülünk, hogy ennyi év elteltével is ugyanaz a mosolygós, boldog asszony, akit a beköltözés alkalmával megismerhettünk, és reméljük, hogy még nagyon sok ilyen szép ünnepet tölthetünk együtt.

Vajdáné Tomkó Tímea terápiás munkatárs