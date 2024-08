Az ötvenedik Jósavárosi Napokhoz kapcsolódva az idén is várják a mozgás és a sportok szerelmeseit Nyíregyházán a városrész művelődési házába 2024. augusztus 16-án, pénteken. A 16 órakor kezdődő megnyitó után Jobbágy Éva senior tornát, míg Figeczky Emese jógafoglalkozást tart, majd Női Asztalitenisz Club ping-pongozói, az Abovo Full Breakin táncosai, a Muay Thai Jakab Team Sportegyesület, a Nyíregyházi Box Club és a Spirit Mediball Egyesület tagjai mutatkoznak be a nagyközönség előtt. Közben számos kísérőprogram közül választhatnak a sportnak látogatói, lesz ping-pong, vízi dodgem, íjászat, kézműves foglalkozás, és lehetőség nyílik különböző sporteszközök kipróbálására is.