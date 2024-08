Védelmi terv az erdőkre

– A száraz időjárás miatt nagyon sok a vármegyében a tűzeset, július végéig 651 riasztást kaptak a tűzoltóink, ebből 255 volt szabadtéren keletkezett tűz, s 177 esetben érintettek a lángok fásítást, erdős területet – tudtuk meg a statisztikát az alezredestől. Főleg a Dél-Nyírségben vannak nagy összefüggő területű erdőségek – gondoljunk a baktai vagy a Tornyospálca környéki Ricsikai-erdőre, nem megfeledkezve a 400 hektáros Sóstói-erdőről sem.

– A legveszélyeztetettebbek a hegyvidéki területek, az Északi- és a Dunántúli-középhegység, valamint az Alföld egyes részei. Az éghajlat változása, a rendkívüli száraz időjárás sajnos elvezethet odáig, hogy megszaporodnak a hazai erdőtüzek is – jegyezte meg az alezredes, hozzátéve: nem véletlen, hogy már több mint egy évtizede megalkották az erdők tűz elleni védelméről szóló rendeletet.

– Ebben pontosan szabályozzák, hogy milyen védelmi óvintézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy az erdőtüzeket megelőzzük. A nagyobb gazdálkodóknak, erdőtulajdonosoknak – a tűzvédelmi besorolástól függően – védelmi tervet is kell készíteniük, amiben összefoglalják a megelőzésre irányuló fejlesztéseket is – avatott a részletekbe Leskovics Zoltán.

– A tervek vonatkoznak kisebb erdőtulajdonosokra is, nekik egyszerűsített védelmi tervet kell készíteniük. S természetesen van vármegyei erdőtűzvédelmi terv is, amit a katasztrófavédelem és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei állítottak össze, és megtalálhatóak a hivatalos honlapokon is – fejtette ki a tűzoltósági főfelügyelő.

Kiemelte, hogy a turisztikai célú parkerdőkben a tulajdonosoknak kell kialakítaniuk a biztonságos tűzrakó helyet, amit a kirándulók a szabályok betartásával használhatnak, de csak abban az esetben, ha nincs érvényben tűzgyújtási tilalom. Jelenleg az egész ország területén tilos ezek használata! – nyomatékosította a tűzoltó alezredes. A tűzgyújtás hármas szabálya mindenkire vonatkozik, annak ismerete és betartása erdőt, értéket és életet menthet.

– Mielőtt tüzet gyújtunk, alaposan tisztítsuk meg a tűzrakó környékét az éghető anyagoktól, hogy azokról ne terjedhessenek tovább a lángok. Soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, és mindig legyen mellettünk tűzoltásra alkalmas anyag – víz, homok, lapát – tudatosította Leskovics Zoltán, és folytatta: amikor elhagyjuk a tűzgyújtó helyet, alaposan el kell oltani a tüzet, mert egyetlen pici parázs is rettenetes károkat okozhat. Egy felelőtlenül eldobott égő cigarettacsikk, de akár egy üveg is képes lángra lobbantani a száraz aljnövényzetet. S ez a sorsdöntő egy másodperc, amiről soha nem szabad megfeledkezni.

Nem véletlen, hogy az erdőtulajdonosok, az erdőgazdálkodók vágástéri és egyéb fahulladékot is csak úgy égethetnek az erdőben, ha a szükséges adatokkal bejelentést tesznek a katasztrófavédelem felé, mert az ellenőrzött égetésnek is nagyon szigorú feltételei vannak.