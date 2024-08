Szombaton délelőtt zsúfolásig megtelt az egyetem Kodály Zoltán Kulturális Centruma, ahol a leendő első éves hallgatók mellett több mint száz, 50, 60 vagy akár 75 éve diplomázott „öregdiák” is helyet foglalt. Felemelő érzés volt látni, ahogy a generációk együtt kötik össze a múltat, jelent és a jövőt is.

Dr. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora

Fotó: Sipeki Péter

Dr. Koncz Zsófia államtitkár édesapja a Nyíregyházi Egyetem jogelőd intézményében, a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát, nagyon sokat mesélt a családnak campuson töltött évekről, szerette ezt a közösséget.

– Édesapám húga is itt tanult, én is jártam itt több alkalommal, ezért is megtiszteltetés, hogy itt lehetek most a Kulturális és Innovációs Minisztérium nevében is, egy ilyen fantasztikus környezetben – kezdte a köszöntő beszédét. – A 2016 óta egyetemként működő intézmény folyamatosan széles körű oktatási palettát kínál: az agrárképzéstől, a bölcsészeten, a gazdaságtudományokon, az informatikán, a műszaki képzéseken, a pedagógusképzésen, a sporttudományokon és a társadalomtudományon át a természettudományokig nagyon sokfajta képzés elérhető a hallgatók számára. Ki kell emelni, hogy a campuson elérhető számos sportolási lehetőség, sportcsarnok, atlétikai csarnok, uszoda és fitnesz terem is. Nagyon fontos a szellemi és lelki egészség megőrzése is – hívta fel a figyelmet az államtitkár, aki hangsúlyozta, hogy a világ folyamatos átalakuláson megy át, és ezekre reagálnia kell a felsőoktatásnak is. Magyarország csak akkor lesz sikeres, ha az egyetemek versenyképes és innovatív tudást képesek átadni.

Versenyképes oktatás

– A Nyíregyházi Egyetemen nagyon sokat tud segíteni az itt tanulóknak. Ilyenkor bizony elmondhatjuk, hogy bizalommal tekinthetünk a jövőbe is. Az elmúlt években az egyetemi modellváltással sikeres versenyképességi fordulat következett be. Ez az egész koncepciómodell alapvetően négy pilléren nyugszik. A versenyképesség, a rugalmasság, kiszámíthatóság és az autonómia. A kormány célja, hogy az egyetemek megvalósíthassák elképzeléseiket, rugalmasak legyenek, és segítsék a hallgatóikat abban, hogy a legjobbat tudják kihozni magukból. A modellváltás sikerét az is jelzi, hogy a megújított felvételi eredményeként idén négy jelentkezőből hármat felvettünk, ezzel immár második éve több mint 90 ezren kerültek be a megújult magyar felsőoktatásba. Ráadásul tíz felvettből nyolc diák állami ösztöndíjasként kezdheti meg a tanulmányait, ami óriási segítség a hallgatók számára – fejtette ki dr. Koncz Zsófia, és örömét fejezte ki, hogy az idén tovább nőtt a vidéki egyetemek népszerűsége. Mit elmondta, minden második jelentkező vidéki intézménybe nyert felvételt, ezzel erősödik az egyetemek térségmegtartó szerepe is. Az is nagyon nagy büszkeségre ad okot a számára, hogy a hátrányos helyzetű járásokból már 50 százalékkal nőtt idén a felvettek száma.