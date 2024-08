– Az általánosságban elmondható, hogy azok az utasok, akik megtámadják a jegyvizsgálót, valamilyen befolyásoltság alatt állnak – tette hozzá.

A MÁV-VOLÁN-csoport a munkatársai ellen elkövetett erőszak (akár szóbeli, akár fizikai bántalmazásról van szó) minden formáját elítéli, és minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz. A fedélzeti-, állomási- és testkamerák segítségével, továbbá a rendőrség hathatós együttműködésének köszönhetően a legtöbb esetben sikerül elfogni az elkövetőket.

A jegyvizsgálók, az autóbusz-vezetők, a mozdonyvezetők, a HÉV járművezetők és a rendészek is közfeladatot ellátó személyek, bántalmazásuk bűncselekménynek számít, az elkövető súlyos büntetésre számíthat, tette szabadságvesztést is vonhat maga után. A MÁV-VOLÁN-csoport célja, hogy munkatársai biztonságban végezhessék a munkájukat és egyetlen egy bűncselekmény se maradjon jogkövetkezmény nélkül.

Fizikai és lelki trauma

Legtöbbször az utazási jogosultságok ellenőrzésekor alakulnak ki konfliktusok, amikor az utazni szándékozó személynek nincs menetjegye vagy nem a megfelelő menetjeggyel rendelkezik, és azt a helyszínen sem kívánja megvásárolni. A bántalmazó és garázda viselkedés a fizikai sérülések mellett lelki traumát okoz az áldozatoknak, és az utasok biztonságérzetét is rontja – tájékoztatott a vasúttársaság.

A MÁV-START az elmúlt években 169 darab, kép és hangfelvétel rögzítésére is alkalmas testkamerát szerzett be a jegyvizsgálók számára, továbbá a KISS és a FLIRT motorvonatok beépített kamerarendszerrel rendelkeznek, és ezek mellett folyamatosan szerelik fel a fedélzeti kamerákkal a további szerelvényeket is.