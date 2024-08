Az éléskamra szerepe alapvetően változott meg az utóbbi évtizedekben; jó, ha házépítéskor erre is gondolunk, gyakran tároló néven emlegetve.

Több, mint éléskamra

Minél nagyobb ez a tároló, annál többet bír el. A legfontosabb bútorzata a masszív, stabil polcrendszer, ami nem olcsó, de megéri rá áldozni. Akár mennyezetig érhet: a felső polcokra a ritkán használt tárgyak – karácsonyfadíszek és -égők, bedobozolt szezonális ruhák, utazótáskák, de még a használaton kívüli ágyneműk, hálózsákok is – kerüljenek.

Polcok a plafonig

Könnyen elérhető helyre kerüljön a tartós élelmiszer: több kilónyi liszt, cukor, olaj. Karnyújtásnyira tegyük a lekvárokat, savanyúságokat, befőtteket rejtő üvegeket, illetve a naponta használt konyhai eszközöket. A nehéz, terjedelmes húsdaráló, a nagyobb edények, a lakásban helyet nem kapott szerszámosdoboz mehet a földre, a polcok alá. Van, ahol a fagyasztószekrény is a kamrában kapott helyet, ami szerencsés megoldás.

Akasztanivalók

Mivel nincs az a kamra, ami idővel ne válna zsúfolttá, minden helyet ajánlott kihasználni, még az ajtó felületét is: az ajtóra függeszthető fogasokra fér a kerti munkákra használt kabát, a kisebb polcrendszerek cipőtartóként hasznosak. A házi száraztésztát textiltáskában tároljuk, lehetőleg függesztve; a saját szedésű fűszernövényeket is lógassuk fel a falra.

Fontos, hogy a kamra jól szellőzzön, az ablakát gyakran nyissuk ki. Így rövid időre néhány kiló krumplit, hagymát, egyéb zöldséget is tárolhatunk itt. A világítás tekintetében a mozgásérzékelős fényforrás a praktikus, mert a kamrában rendszerint égve marad a lámpa. A LED-fénysorok a polcokon hasznosak, illetve a sötét kis zugokban, ami a kamrában gyakori.

Ki evett a cipőmből?

Az éléskamra gyakori hívatlan vendége az egér, aki nagy bosszúságunkra mindent szétrág: a száraztésztát, a cukroszacskót, a cipő sarkát – mindig talál itt fogához valót. Egércsapdával szerelkezzünk fel, főleg, ha már hidegre fordul az idő, mert a rágcsálók téli menedékeiket keresik. Sajnos éppen miattuk szükséges a kamra, tárolóhelyiség gyakori átrendezése, mert a ritkán mozgatott zugokba kényelmesen befészkelnek.