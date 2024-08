Kihívások a művelődés és a felnőttképzés világában címmel rendezték meg a Debreceni Egyetemen a Durkó Mátyás Emlékkonferenciát, ahol hagyományosan átadták a Durkó Mátyás Emlékérmet is. A DE-BTK Művelődéstudományi és Humán Tudományok Tanszéke, a Magyar Tudományos Akadémia Andragógia Albizottsága és a Nemzeti Művelődési Intézet közösen dönt arról, hogy ezt a rangos díjat kinek ítéljék oda. Ebben az esztendőben Tóthné dr. Kerülő Judit, a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott oktatója vehette át ezt az elismerést.

Az életműdíj azoknak a művelődéskutatás területén tevékenykedő szakembereknek adományozható, akik olyan eredmények felmutatására képesek, amelyek segítik szakmájuk tudományos közéletbe, felsőoktatásba való integrációját és hozzájárulnak a tudományos utánpótlás fejlesztéséhez is.

Dr. Kerülő Juditot Horváth Dominik szólaltatta meg a nye.hu-n: „Azon kevesek közé tartozom, akiket Durkó Mátyás még tanított a Debreceni Egyetemen. Rendkívül alapos és tudományos munkái révén nagy tekintélyű tanár volt. A Bessenyei György Tanárképző Főiskolán egykori főnökömet, Mankó Máriát említeném. Ő az a kiváló szakember, aki úgy a kutatásokat, mint az oktatást vagy a fiatal kollégák mentorálását komolyan vette. Neki köszönhetem, hogy tudományos pályára kerültem. Később Ferge Zsuzsa lett szakmai fejlődésem meghatározó egyénisége, aki a doktori értekezésem és a kandidátusi dolgozatom témavezetője volt. Zsuzsa a fokozat megszerzése után is folyamatosan követte életemet, tanácsokkal segítette kutatói fejlődésem. A neveléstudomány területén Kozma Tamást emelném ki. Még most is folyamatosan arra ösztönöz engem, hogy kutassak, publikáljak, mert szerinte – és ezt azért jó hallani - túl fiatal vagyok ahhoz, hogy leálljak. Egy életműdíj szerinte nem azt jelenti, hogy itt kell abbahagyni. Nagyon lényeges a tudományos munka. Ezt fiatalként az ember nyűgként éli meg, de ahhoz, hogy hiteles legyen a hallgatók előtt, fontos, hogy végig menjen a tudományos élet lépcsőfokain. A szó nemes értelmében vett tanárságot számomra nem az „átadom a tudást” felfogás jelenti, hanem hogy dolgozzunk együtt a hallgatókkal és segítsük őket. Minden szakdolgozatot úgy olvasok, hogy végigélem, első szakdolgozóként milyen hibákat követhettem el. Tehát egyfajta mentori szerep is kell hozzá, hogy az ember, ha nem is példakép, de talán jó tanár legyen. A pályakezdő szakemberek számára a kíváncsiság, a fejlődés igénye fontos kell, hogy legyen. Hangsúlyozom az élethosszig tartó tanulás jelentőségét, hiszen ma egy alapdiploma, ahogy a nevében is benne van, alapot, lehetőséget ad a további tanuláshoz”.