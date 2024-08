A hagyományos kulturális seregszemlén középpontjában ebben az esztendőben is az a bizonyos 136 évvel ezelőtti esemény áll, amikor az országban először Mátészalkán, a Kossuth utca 16. szám előtt fény gyúlt egy köztéri lámpában. Erről a pillanatról is megemlékeznek augusztus 23–24-én.

A kétnapos rendezvényen előadásokkal, kiállításokkal, utcaszínházi-vásári kavalkáddal és koncertekkel várják a látogatókat, de nem maradhat el a mécsestartó fiú szobrának életre keltése és a Fényes felvonulás sem. A zene is szerves része a fényünnepnek, pénteken a Punnany Massif és a 25 éves Zanzibár, szombaton a Maszkura és a Tücsökraj, a Neoton Família Sztárjai, a Lóci játszik és a Catcha Lab szórakoztatja a Szalkai László tér közönségét. A program ingyenes.