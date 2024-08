Élt-halt a rádióért, a rádiózásért, a Nyíregyházi Rádió ethoszáért (erkölcsösségéért). Utolsó tagja volt a helyi rádiózás első nagy generációjának, a Főnök, Samu András által épített csapatnak. Ágoston István, Barkóczi János, Horváth János, Koháry Mária, Kulifay László, Podráczki Zsuzsa, Rózsavölgyi Erzsébet, Szilágyi Szabolcs… Még ismerte az az előttieket is, és aztán minden újonnan érkező fiatalt, míg végleg be nem zárták a Vöröshadsereg/Szent István utca 42-t.

Az őseire büszke, öntudatos tirpák 1973-tól dolgozott a stúdióban, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán folytatott tanulmányai után a Gelkánál helyezkedett el, onnan hívta el a Főnök. A nyíregyházi rádió 1952-es első próbaadásainak történetétől kezdve mindent tudott a rádióról, a kezdetektől részese, műszaki szempontból pedig irányítója volt a rádió folyamatos fejlesztésének. 2006-ig a teljes digitalizációval bezárólag számos technológiaváltás kulcsembere volt, de a rádiós műsorkészítők olyan alkotótársnak tekintették, akinek a véleménye számított a tartalomgyártásban is. Olyan hangtechnikus volt, aki a nyelvi hibát is, a kiejtést, a rossz hangsúlyt is szigorúan javította.

A műsorok előkészítésén, az adások lebonyolításán kívül ezernyi dolgon járt az agya. A valamikori nyírbélteki népzenei fesztivál dokumentálásán túl neki mondta el a magyar irodalom gyöngyszemeit Bodor Tibor, Csikos Sándor, Mensáros László színművész és sokan mások a színházi világ nagyjai közül. Ő rögzítette először az akkor még alig ismert Cseh Tamás később ikonikussá vált dalait és ugyancsak ő készítette élete első felvételét az akkor még középiskolás Bódi Lászlóval, alias Cipővel, és a sort vég nélkül lehetne folytatni a helyi zenei élet jelentős szereplőivel. Hangjátékokat rögzített a nyíregyházi stúdióban helyi művészekkel, hogy csak a rendezőnek kelljen utazni a budapesti Bródy Sándor utcából. Alkotótárs volt a Hangsúly irodalmi folyóiratban, Ratkó Józsefet pedig közönségtalálkozókra vitte félillegalitásban… Mikor kinyílt a világ, kapcsolta Londont…