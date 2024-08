Továbbra is nagy erőkkel halad a földműépítés az M3-astól Szatmárnémeti irányában épülő M49-es gyorsforgalmi úton – értesült a magyarepitok.hu. Ahogy azt korábban is jeleztük az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésével egy 28,15 kilométeres négysávos út jön létre Mátészalka és Ököritófülpös között. A folytatásaként épül majd meg az Ököritófülpös és Csenger közötti szakasz, megteremtve a gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópálya és a Szatmárnémeti közeli magyar-román határátkelőhely között. Utóbbit szintén a Duna Aszfalt kivitelezi majd.

Az első 5 kilométeren már elkészült a Ckt-réteg

Az M49-es most zajló, első üteméről beszámolva Czeglédi Péter főépítésvezető a lapunknak elmondta, már a 21+000 szelvénynél járnak a humuszleszedéssel a főpályán. Ugyanakkor eddig a szelvényig a keresztező utak és a földutak földmű építése is folyamatosan halad.

Fontos fejlemény, hogy július hónapban elindult a pályaszerkezet építése is a pálya elején: a 0+450-es és 5+000-as szelvények között (azaz az M3-as mellett fekvő Jármi térségében – a szerk.). „Ezen a szakaszon a jobb és bal pályán a Ckt-alapréteg már el is készült, valamint folyamatosan épül az aszfalt alapréteg is” – ismertette Czeglédi Péter.

Már elkészült a mátészalkai csomóponthoz épített terelőút

Arra is kitért, hogy a hídépítések is folyamatosan, ütemtervnek megfelelően haladnak. „Ennek eredményeként a 0+450-es és a 14+000-s kilométerszelvények között kilenc darab híd építése folyamatosan zajlik, közülük öt hídnak már a pályalemeze is elkészült” – tette hozzá. „A Kraszna híd alépítményi és acélszerkezeti munkái is jól haladnak; a főtartók hegesztése és felületkezelése, valamint tolása szintén az ütemterveknek megfelelően halad.”

A projekt egyik hangsúlyos eleme az M49-es és a Debrecent Mátészalkával összekötő 471-es főút találkozásánál épülő csomópont. „Itt már elkészült az építési munkák lebonyolításához szükséges terelőút, amelynek zajlik a műszaki átadás-átvételi eljárása. Várhatóan augusztus második felében forgalomba helyezzük, így el tud majd indulni a B075-ös híd és a csomópont építése.”