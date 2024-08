A fent említett mondás vonatkozik a hadtörténelemre is. Tudják ezt a militaristák is, de pénzügyi okokból nem veszik figyelembe a harcias politikusok. Ők az orosz–ukrán háború befejezését nem a tárgyalóasztalnál, hanem a harcmezőkön akarják kivívni. Az Ukrajnát támogató erők a győzelmet csak akkor tudják elérni, ha az orosz hadsereget nyílt háborúban legyőzik, de ez csak úgy lehetséges, ha betörnek Oroszországba és békére kényszerítik.



Súlyos árat fizettek

Ezzel kapcsolatban felhívnám a figyelmet Vucsics szerb elnök kijelentésére: „…azt nem mondták meg polgáraiknak (a nyugati hatalmak), hogy súlyos árat fognak ezért fizetni.” A szerb politikus jól látja és ismeri az alábbi tényeket. Az „orosz medve” a korábbi századokban sok sebből vérzett, de teljesen legyőzni egy nagyhatalom sem volt képes. Az oroszellenes politikusoknak tanulmányozniuk kellene a II. világháború hadtörténetét, főként a Barbarossa-terv kudarcát. A Moszkváig eljutó német hadsereg látszatra győzelmek sorát érte el. Ezt azonban csak az óriási szovjet emberveszteségek és hadifoglyok százezrei igazolták. Valójában a goebbelsi sikerpropaganda eltakarta a németek valós stratégiai kudarcait. Egy-egy nagyobb szovjet város német ostroma és bevétele (Kijev, Szmolenszk) több időbe került, mint egész Franciaország elfoglalása. Szevasztopol ostroma hét hónapig tartott, Leningrád bevétele sem sikerült. A sztálingrádi csata emberveszteségein sem árt alaposan elgondolkodni. A németek veszítettek, s amikor a körülzárt, 300 ezer fős, Paulus tábornok által vezetett hadsereg megadta magát, alig 90 ezer kimerült, sebesült katonából állt. Többségük később a hadifogságban megfagyott, vagy éhen halt. A 90 ezer hadifogolyból alig 6 ezer került csak haza.



Harcias európaiak

Hiába jóval erősebb a NATO vagy az Európai Unió (gazdaság, vagy katonai élőerő tekintetében), ha nagy seregek fognak felvonulni az oroszok ellen, ez a katonai aszimmetria megváltozik, mert a Föderáció tízmillió katonát is tud mozgósítani a soknemzetiségű támadókkal szemben. Mindezek mellett azt is figyelembe kell venni, hogy az Orosz Föderáció rendelkezik a legtöbb atomfegyverrel a világon.

Tisztában van ezzel az USA is, de a proxy háború nekik nagy hasznot hoz. A harcias európaiakat kihasználják, a „szövetséges” ukrán halottak százezrei egyáltalán nem zavarják őket. Tehetik ezt, mert Nógrádi György professzor szerint „a józan ész ma a világ sok pontján hiányzik”.