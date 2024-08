A nyíregyházi Ér utcán is fokozott figyelemmel kell közlekedni, ugyanis erősáramú kábelt fektetnek a szakemberek – közölte a nyiregyhaza.hu. Kiemelték, a munkálatok érintik a járművek közlekedését is. A kábelfektetés a jövő héten is folytatódik az Ér utcában.